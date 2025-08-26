Καμία συμφωνία Παναθηναϊκού-Σπόρτινγκ, ενοχλημένοι οι «πράσινοι» με τους Πορτογάλους

Ο Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας ενώ είναι φανερά ενοχλημένος από τον τρόπο που κινούνται οι Πορτογάλοι.

Μετά την σωρεία δημοσιευμάτων που έχει υπάρξει τις τελευταίες μέρες από την Πορτογαλία και τα σημερινά που έκαναν λόγο μέχρι και για συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση όντας ενοχλημένος και με την στάση της Σπόρτινγκ στο όλο θέμα.

Οι «πράσινοι» διαψεύδουν ότι ύπηρξε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή και διατρανώνουν πως ο μόνος τρόπος να υπάρξει αυτή είναι να φτάσουν οι Πορτογάλοι τα χρήματα που αξιώνουν, τα οποία φτάνουν (κατ' εκτίμηση) τα 25 εκατ. ευρώ.

Αν δεν υπάρξει κάποια πρόταση που να φτάνει αυτό το ποσό, το «τριφύλλι» δεν είναι διατεθειμένο να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή του, ακόμη κι αν η διαφορά είναι μικρή.

Από κει και πέρα στον Παναθηναϊκό υπάρχει μεγάλη ενόχληση και για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Σπόρτινγκ, η οποία έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον ποδοσφαιριστή, χωρίς ακόμη να έχει επιτευχθεί το deal μεταξύ των δύο κλαμπ.