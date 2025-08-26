«Έτοιμος να δεχθεί την πρόταση της Σπόρτινγκ ο Παναθηναϊκός, το ΣΚ στην Λισαβώνα ο Ιωαννίδης»

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Το Σαββατοκύριακο στην Λισαβώνα ο Ιωαννίδης λένε οι Πορτογάλοι
Τα πρωινά πρωτοσέλιδα του πορτογαλικού Τύπου έκαναν λόγο για συμφωνία του Φώτη Ιωαννίδη με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας όσον αφορά τα θέματα του συμβολαίου, το οποίο θα έχει διάρκεια πέντε ετών, αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
Λίγο αργότερα, η «O jogo» ήρθε με νέο ρεπορτάζ να πάει ένα βήμα παρακάτω το θέμα τονίζοντας πως και ο Παναθηναϊκός αναμένεται να πει το «ναι» στην πρόταση που έχει κατατεθεί από τον πορτογαλικό σύλλογο, η οποία κυμαίνεται περίπου στα 20 εκατ. ευρώ.
Το δημοσίευμα τονίζει πως ο Έλληνας φορ θα ταξιδέψει κανονικά στην Τουρκία για το ματς με την Σαμσουνσπόρ, όπου θα ξεκινήσει από τον πάγκο είτε δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου, κι αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το Σαββατοκύριακο εκείνος θα μεταβεί στην Λισαβώνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ύστερα να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τα «λιοντάρια».
Δείτε Επίσης«Συμφωνία Σπόρτινγκ-Ιωαννίδη για 5 χρόνια»
Όταν ολοκληρωθεί το deal αυτό, τότε η Σπόρτινγκ θα δώσει το «οκ» για την παραχώρηση του Χάρντερ στην Μίλαν για 24+3 εκατ. ευρώ (συν 10% ποσοστό μεταπώλησης).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.