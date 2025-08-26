«Έτοιμος να δεχθεί την πρόταση της Σπόρτινγκ ο Παναθηναϊκός, το ΣΚ στην Λισαβώνα ο Ιωαννίδης»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να δεχθεί την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβώνας για τον Ιωαννίδη, με τον παίκτη να ταξιδεύει για την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας το Σαββατοκύριακο.

Τα πρωινά πρωτοσέλιδα του πορτογαλικού Τύπου έκαναν λόγο για συμφωνία του Φώτη Ιωαννίδη με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας όσον αφορά τα θέματα του συμβολαίου, το οποίο θα έχει διάρκεια πέντε ετών, αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Λίγο αργότερα, η «O jogo» ήρθε με νέο ρεπορτάζ να πάει ένα βήμα παρακάτω το θέμα τονίζοντας πως και ο Παναθηναϊκός αναμένεται να πει το «ναι» στην πρόταση που έχει κατατεθεί από τον πορτογαλικό σύλλογο, η οποία κυμαίνεται περίπου στα 20 εκατ. ευρώ.

Το δημοσίευμα τονίζει πως ο Έλληνας φορ θα ταξιδέψει κανονικά στην Τουρκία για το ματς με την Σαμσουνσπόρ, όπου θα ξεκινήσει από τον πάγκο είτε δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου, κι αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το Σαββατοκύριακο εκείνος θα μεταβεί στην Λισαβώνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ύστερα να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τα «λιοντάρια».

Όταν ολοκληρωθεί το deal αυτό, τότε η Σπόρτινγκ θα δώσει το «οκ» για την παραχώρηση του Χάρντερ στην Μίλαν για 24+3 εκατ. ευρώ (συν 10% ποσοστό μεταπώλησης).