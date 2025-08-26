Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι κεντρικό θέμα στις εφημερίδες της Πορτογαλίας που θεωρούν δεδομένη την μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ.

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί βασικό στόχο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της και πλέον σε καθημερινή βάση, οι εφημερίδες της χώρας φιλοξενούν ρεπορτάζ σχετικά με τις επαφές της Πορτογαλικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό για την παραχώτησή του.

Η A' Bola είχε πρώτο θέμα τον Έλληνα επιθετικό στο φύλλο της Τρίτης, αναφέροντας πως «Θέλει μόνο Σπόρτινγκ», ενώ μπλέκει στο... παιχνίδι της απόκτησής του και τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο πρώην και ενδεχομένος μελλοντικός συμπαίκτης του «του λέει τα θαυμάσια πράγματα για τον σύλλογο».

Την ίδια ώρα, μία άλλη εφημερίδα η Record έχει και εκείνη ρεπορταζ για τον Φώτη Ιωαννίδη, αναφέροντας πως η Σπόρτινγκ έχει έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη για συμβόλαιο 5 ετών και αυτό που απομένει είναι να δώσει το τελικό ΟΚ, το «τριφύλλι», αφού ικανοποιηθεί πρώτα οικονομικά.

Μετά την Σαμσουνσπόρ οι εξελίξεις για Ιωαννίδη

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, μπορεί οι επαφές μεταξύ Παναθηναϊκού και Σπόρτινγκ να συνεχίζονται, αλλά τίποτα δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μετά την Πέμπτη και την ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ.

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα ταξιδέψει αύριο κανονικά με την αποστολή του «τριφυλλιού» για την υπεράσπιση του 2-1 στο ΟΑΚΑ και την πρόκριση στην League Phase του Europa League, με τις όποιες εξελίξεις να πηγαίνουν από την Παρασκευή και μετά.