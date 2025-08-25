Παπαδόπουλος: «Η ομάδα μου έχει καρδιά, μας γεμίζει η πίστη»

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη του Λεβαδειακού επί της Κηφισιάς, με ανατροπή από 0-2.

Το «refuse to lose» πνεύμα του Λεβαδειακού συνεχίζεται. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχανε με 2-0 στο πρώτο 25λεπτο από την Κηφισιά, όμως κατάφερε να κάνει την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2.

Ο πολύπειρος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και στάθηκε στην «καρδιά» της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Παπαδόπουλου

«Να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά, έγινε πολύ καλό παιχνίδι για τους φιλάθλους και τους τηλεθεατές. Για μας δεν ήταν καλό το παιχνίδι στην αρχή, κάπου χάσαμε το μυαλό μας και τις θέσεις μας και δεχθήκαμε αδικαιολόγητα δύο γκολ.

Όμως η ομάδα μου έχει καρδιά, ξέρω ποια παιδιά έχω στην ομάδα, δεν απογοητεύονται και έχουν εμπιστοσύνη. Αυτό που μας γεμίζει είναι η πίστη για τον συμπαίκτη μας, για τον σύλλογο και αυτό γύρισε το παιχνίδι. Ήταν σημαντικό ότι μπήκαμε γρήγορα στο παιχνίδι, το δεύτερο μέρος ήταν ισορροπημένο και αναγκαστικά μόνο αμυνθήκαμε μετά την κόκκινη κάρτα.

Πιστεύουμε ότι θα κάνουμε κάτι καλό και φέτος. Αυτό δεν γίνεται μόνο με δουλειά, αλλά με προσπάθεια μέσα στο γήπεδο. Ευχαριστούμε και τον κόσμο για τη βοήθεια, θέλουμε κάθε φορά να είναι περισσότερος γιατί αξίζει στην ομάδα. Και το σακάκι δεν θα το ξαναφορέσω (είπε χιουμοριστικά για το αν το θεωρεί... γκαντέμικο)».