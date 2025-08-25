Παναθηναϊκός, Ταμπόρδα: Σίγουρη θεωρούν στην Αργεντινή τη μεταγραφή
Στην Αργεντινή βλέπουν πλέον τον Βιθέντε Ταμπόρδα με τα χρώματα του Παναθηναϊκού.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Εμιλιάνο Ράντι, ρεπόρτερ της Μπόκα Τζούνιορς στο ESPN της Αργεντινής, «όλα δείχνουν ότι ο Βιθέντε Ταμπόρδα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Η μεταγραφή του μέσου μπορεί να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ώρες».
Στην Αργεντινή ουσιαστικά επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του Gazzetta ότι η μετακίνηση του 24χρονου παίκτη είναι στο τελικό στάδιο και δείχνουν πάρα πολλές πιθανότητες για την υλοποίηση της μεταγραφής.
El cierre activo del mercado de pases que contábamos ayer en @SC_ESPN
Posibles salidas: Saracchi, Taborda y ver si esta semana se vuelve a activar lo de Kevin Zenón a 🇬🇷.
Si sucede esto, Boca puede incorporar. Por ahora no es algo prioritario. https://t.co/VxRKUnF2ji— Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) August 25, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.