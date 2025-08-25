Η μεταγραφή του Βιθέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό είναι σχεδόν βέβαιη, σύμφωνα με Αργεντινό ρεπόρτερ.

Στην Αργεντινή βλέπουν πλέον τον Βιθέντε Ταμπόρδα με τα χρώματα του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Εμιλιάνο Ράντι, ρεπόρτερ της Μπόκα Τζούνιορς στο ESPN της Αργεντινής, «όλα δείχνουν ότι ο Βιθέντε Ταμπόρδα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Η μεταγραφή του μέσου μπορεί να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ώρες».

Στην Αργεντινή ουσιαστικά επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του Gazzetta ότι η μετακίνηση του 24χρονου παίκτη είναι στο τελικό στάδιο και δείχνουν πάρα πολλές πιθανότητες για την υλοποίηση της μεταγραφής.