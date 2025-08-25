ΑΕΚ: Σημαντική δράση για τον αυτισμό πριν το ματς με τον Πανσερραϊκό (vid)
Οι δράσεις έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ πριν τον αγώνα συνεχίστηκαν και φέτος και συγκεκριμένα στην πρεμιέρα με τον Πανσερραϊκό. Η Ένωση μαζί με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, πραγματοποιήθηκε η δράση «Connect Autism», στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό. Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση έχει ως εξής: «στην Πλατεία Αετού πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από βιωματικές δραστηριότητες, που στόχο είχαν να φέρουν στο επίκεντρο τη συνεργασία, τη χαρά και την ευγνωμοσύνη, με τους μικρούς φίλους της ομάδας να συμμετέχουν σε συλλογικά καλλιτεχνικά έργα, να δημιουργούν το «Δέντρο Ευγνωμοσύνης» και τα «Κουτιά Χαράς», αλλά και να παίρνουν μέρος σε ομαδικά παιχνίδια που καλλιεργούν το πνεύμα της ενότητας και της αλληλεγγύης».
