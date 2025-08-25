Η Κηφισιά ανέβασε φωτογραφία πριν την πρεμιέρα της κόντρα στο Λεβαδειακό με την αγκαλιά των πρώην ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού Ρούμπεν Πέρεθ και Μπέντζαμιν Βέρμπιτς.

Η Κηφισιά στο πρώτο της παιχνίδι στη σεζόν της επιστροφής της στη Stoiximan Super League θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία (25/8, 19:30). Λίγο πριν την αναμέτρηση το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανέβασε φωτογραφία των ποδοσφαιριστών των δυο αντιπάλων, Ρούμπεν Πέρεθ και Μπέντζαμιν Βέρμπιτς, οι οποίοι ήταν αγκαλιασμένοι.

Ο χαφ της Κηφισιάς και ο εξτρέμ του Λεβαδειακού ήταν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό περίπου 2,5 χρόνια και συνεπώς γνωρίζονται άριστα. Αξιοσημείωτο πως στους Βοιωτούς αγωνίζονται και οι πρώην συμπαίκτες τους Λοντίγκιν - Παλάσιος, οι οποίοι είναι βασικοί για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, σε αντίθεση με τους Πέρεθ - Βέρμπιτς, οι οποίοι είναι στον πάγκο.

Κατά την έξοδο των ομάδων για προθέρμανση ο Πέρεθ αγκαλιάστηκε και με τον Γιούρι Λοντίγκιν.

Οι ενδεκάδες του Λεβαδειακός - Κηφισιά

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκαι, Κωστή, Μπαλτσι, Παλάσιος, Λαγιούς, Όζμπολτ.

Κηφισιά: Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης, Ντίας, Έμπο, Τζίμας, Πόμπο, Αντονίσε, Τετέι.

Στον πάγκο για τον Λεβαδειακό οι: Ανακερ, Γκαραβέλης, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Τσιμπόλα, Συμελίδης, Φίλων, Λαμαράνα, Πεντρόσο, Μανθάτης, Βέρμπιτς, Κάτρης.

Αναπληρωματικοί της Κηφισιάς οι: Νικοπολίδης, Πέτκοφ, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πέρεθ, Μάναλης, Πατήρας, Εσκιβέλ, Ποκόρνι, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιόλικ και Σμπώκος.