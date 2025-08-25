Οι επιδόσεις των full back είναι από τα ζητήματα που απασχολούν τον Μαρίνο Ουζουνίδη ο οποίος δείχνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Άλβαρο Τεχέρο στη δεξιά πτέρυγα ενώ στην αντίστοιχη αριστερή ασχολήθηκε με την περίπτωση του Χαμζά Μεντίλ δηλώνοντας όμως την πρόθεση υποστήριξης του Μαροκινού ποδοσφαιριστή.



Τα ανεβάσματα των full back παράλληλα της ενεργής συμμετοχής τους στον τρόπο έκφρασης στην επίθεση σχηματίζουν έναν από τους βασικούς άξονες της τακτικής του Μαρίνου Ουζουνίδη. Αυτό ήταν φανερό μέσα από το πλάνο του έμπειρου τεχνικού (και) στην πρεμιέρα της Stoiximan Superleague καθώς σε πολλές περιπτώσεις ζήτησε από τους ακραίους επιθετικούς (Πέρεθ και Ντιαντί) να συγκλίνουν προς τον άξονα και να δώσουν τις πτέρυγες στους ακραίους full back. Σε άλλες περιπτώσεις, το πλάνο περιλάμβανε τις διαγώνιες κινήσεις των τελευταίων με σκοπό την απομόνωση των winger.

Ειδικά στην τελευταία κίνηση, ο Άλβαρο Τεχέρο ανταποκρίθηκε (σχεδόν) σε απόλυτο βαθμό και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Ισπανός ποδοσφαιριστής κατάφερε να «κερδίσει» τη θέση του βασικού δεξιού full back. Προς αυτήν την κατεύθυνση λειτούργησε και ο Νοά Φαντιγκά ο οποίος δείχνει ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Μέχρι στιγμής, ο τελευταίος εμφανίζει δυσκολία ανταπόκρισης τόσο στα αμυντικά όσα και στα δημιουργικά καθήκοντά του εν αντιθέσει με τον Τεχέρο ο οποίος δοκιμάστηκε (επιτυχώς) έως και στη θέση του αμυντικού χαφ.

Ο βασικός προβληματισμός του Μαρίνου Ουζουνίδη σχετίζεται με την αριστερή πλευρά της άμυνας καθώς ο Χαμζά Μεντίλ δεν θυμίζει σε τίποτε τον ποδοσφαιριστή ο οποίος έκανε τη διαφορά στο δεύτερο μισό του περσινού Πρωταθλήματος. Δίχως να μπει σε λεπτομέρειες, ο 56χρονος τεχνικός, υποστήριξε ότι η τωρινή αγωνιστική ανεπάρκεια του Μαροκινού σχετίζεται με τον πνευματικό κομμάτι τονίζοντας όμως ότι… «ξέρουμε ποιος είναι και τι μπορεί να προσφέρει». Ο έμπειρος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει τον ποδοσφαιριστή του, από την άλλη πλευρά όμως είναι λογικό να ρίχνει «κρυφές ματιές» στον Μάρτιν Φρίντεκ.

Ο Τσέχος παρέμεινε στην ομάδα με σκοπό να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο στην αριστερή πλευρά της άμυνας. Στα δε φιλικά προετοιμασίας είχε χρησιμοποιηθεί και ως αμυντικός χαφ. Στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο, αντικατέστησε τον Μεντίλ στο δεύτερο ημίχρονο και είναι αλήθεια ότι η παρουσία του ήταν αξιόπιστη, εν αντιθέσει με αυτή του Μεντίλ. Γιατί κράτησε τη θέση του και παράλληλα διάβασε σωστά την λανθασμένη τοποθέτηση της αντίπαλής άμυνας του Βόλου στη φάση του δεύτερου τέρματος όπου ο ίδιος «σέρβιρε» στον Φαμπιάνο.

Τούτο βέβαια δεν αλλάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο παικτών. Είναι προφανές ότι ο Μεντίλ διέρχεται περίοδο η οποία έχει επηρεάσει τη συγκέντρωσή του, παραμένει όμως ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος – εφόσον βρει τα πατήματά του – μπορεί να βοηθήσει τον Άρη σε δημιουργικό επίπεδο. Ο Φρίντεκ είναι πιο αξιόπιστος στα αμυντικά καθήκοντά του αλλά και «μετρημένος» στα αντίστοιχα επιθετικά. Κρίνοντας όμως από την τωρινή κατάσταση των δύο παικτών, δεν αποκλείεται η επιλογή του Τσέχου για το αρχικό σχήμα στον αγώνα που ακολουθεί με τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης».