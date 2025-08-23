Ουζουνίδης: «Η ατομική ποιότητα δεν σου εγγυάται ότι θα κάνεις καλή ομάδα»

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης κράτησε χαμηλά τους τόνους μετά τη νίκη του Άρη επί του Βόλου υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ποιότητα αλλά χρειάζεται δουλειά για να φτάσουν οι «κίτρινοι» στο σημείο να βγάζουν συνεργασίες και να παρουσιάζουν συμπαγή εικόνα.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «Δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι, πέραν της δυσκολίας που εμπεριέχει η πρεμιέρα του Πρωταθλήματος, γιατί προερχόμασταν από έναν αποκλεισμό και με αρνητική ενέργεια. Έπρεπε να το διαχειριστούμε ψυχολογικά. Δείξαμε κατά διαστήματα ότι μπορούμε να παίξουμε καλά όπως και ότι έχουμε κενά πάνω στα οποία πρέπει να δουλέψουμε. Οι παίκτες μαθαίνονται μεταξύ τους αλλά και το Πρωτάθλημα. Δεν είναι το καλύτερο από πλευράς θεάματος αλλά είναι δύσκολο. Χρειάζεται να εγκλιματιστούν οι ξένοι παίκτες».

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης ρωτήθηκε επιμέρους για τη δήλωσή του περί ανάγκης της ομάδας να «φέρει» τον κόσμο στο γήπεδο. «Δεν μας ικανοποιεί να ξεκινάμε έτσι κάθε χρόνο. Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός φέρνει αρνητισμό πριν ξεκινήσει η χρονιά αλλά και αμφισβήτηση για όλο τον οργανισμό. Γι’ αυτό λέμε πολλές φορές ότι θα έπρεπε να ήμασταν πιο έτοιμοι. Τώρα όμως αυτό τελείωσε. Αν μείνεις στο προηγούμενο, θα χάσεις και το επόμενο. Έχουν έρθει καλοί παίκτες στην ομάδα. Με τον χρόνο θα δούμε τη χημεία τους. Είχαμε και καλά αλλά και νεκρά διαστήματα απέναντι στον Βόλο ο οποίος έχει οργανωμένη και επικίνδυνη ομάδα. Φάνηκε από τις προϋποθέσεις τους να σκοράρουν. Θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι αν βρίσκαμε το γκολ στο ξεκίνημα».

Εκεί ρωτήθηκε για τη δυσκολία στο γκολ σε ροή αγώνα αλλά και για την ανάγκη προσθήκης ενός αμυντικού χαφ. «Θέλω η ομάδα να παίξει έτσι όπως πρέπει και μπορεί να παίξει. Είναι φανερό το πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε σαν ομάδα. Για μένα είναι φυσιολογικά πράγματα. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Ο ένας προσπαθεί να μάθει τον άλλον για να φτάσουν σε σημείο να χτίσουν συνεργασίες. Αυτό χρειάζεται χρόνο, δουλειά και επανάληψη. Ατομικά υπάρχουν καλοί παίκτες αλλά αυτό δεν σου εγγυάται ότι θα κάνεις καλή ομάδα», είπε και αναφέρθηκε στους φίλους της ομάδας. «Θέλω να τους ευχαριστήσω που ήταν εδώ σε μια δύσκολη περίοδο λόγω του αποκλεισμού και των διακοπών. Μας βοήθησαν πάρα πολύ με τη συνεχή στήριξή τους».

Σε ερώτηση για τον Χαζμά Μεντίλ και το γεγονός ότι εμφανίζεται… άλλος παίκτης σε σχέση με τον εντυπωσιακό full back της περασμένης σεζόν απάντησε… «δεν είναι καλά στο μυαλό του (πνευματικά) και πρέπει να τον βοηθήσουμε. Μας έχει δείξει τί μπορεί να κάνει. Από άποψη φυσικής κατάστασης είναι σε καλό επίπεδο. Ναι δεν ήταν σε καλή μέρα, αλλά δεν είναι και εύκολη η διαχείριση ενός αγώνα στον οποίον έχεις δεχθεί κίτρινη κάρτα στο δεύτερο λεπτό. Πιστεύουμε στον Χαμζά και θα τον βοηθήσουμε γιατί ξέρουμε τι μπορεί να μας δώσει».