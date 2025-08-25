Ο Χρήστος Ζαφείρης έφθασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τον ΠΑΟΚ και «πνίγηκε» στις αγκαλιές των φιλάθλων που είχαν φτάσει για να τον υποδεχθούν.

Η πολυαναμενόμενη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική της ευθεία. Ο 22χρονος διεθνής χαφ έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να παρουσιαστεί από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά του επεφύλασσαν την πιο θερμή υποδοχή μιάς και ο Ζαφείρης θα γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Μόλις βγήκε από τις αφίξεις, ο κόσμος έτρεξε να τον αγκαλιάσει φορώντας του μία φανέλα του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια χάθηκε μέσα στο πλήθος του κόσμου που είχε βρεθεί στο σημείο.

