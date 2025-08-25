Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, η Ελλάς Βερόνα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου που είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό.

Το όνομα του Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος βρίσκεται αρκετά κοντά στον Παναθηναϊκό, εμπλέκει με την Ελλάς Βερόνα ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ με μια... λιτή δημοσίευση στο X (πρώην Twitter) ανέφερε πως ο ιταλικός σύλλογος σκέφτεται την περίπτωση του 24χρονου άσου της Μπόκα Τζούνιορς, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω πληροφορίες ή ρεπορτάζ.

Όπως και αν έχει, ο ποδοσφαιριστής πράγματι βρίσκεται κοντά στο «τριφύλλι», όπως διαβάσατε και σε πρωινό ρεπορτάζ του Gazzetta.