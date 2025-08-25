Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Ο Ντι Μάρτζιο εμπλέκει την Ελλάς Βερόνα στην περίπτωση Ταμπόρδα
Το όνομα του Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος βρίσκεται αρκετά κοντά στον Παναθηναϊκό, εμπλέκει με την Ελλάς Βερόνα ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.
Ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ με μια... λιτή δημοσίευση στο X (πρώην Twitter) ανέφερε πως ο ιταλικός σύλλογος σκέφτεται την περίπτωση του 24χρονου άσου της Μπόκα Τζούνιορς, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω πληροφορίες ή ρεπορτάζ.
Όπως και αν έχει, ο ποδοσφαιριστής πράγματι βρίσκεται κοντά στο «τριφύλλι», όπως διαβάσατε και σε πρωινό ρεπορτάζ του Gazzetta.
Verona, idea Vicente Taborda, trequartista del Boca— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 25, 2025
