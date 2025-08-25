Παναθηναϊκός & Ταμπόρδα: Ένα deal που το θέλουν όλοι

Διαβάστε στο Gazzetta τα δεδομένα για τις διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού, ώστε να ντύσει στα πράσινα τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Από τα ξημερώματα του δεκαπενταύγουστου έχετε διαβάσει αποκλειστικά από το Gazzetta πως ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση του Βισέντε Ταμπόρδα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του δημιουργικού μέσου, που τόσο έχει ανάγκη από το ξεκίνημα της σεζόν και μετά την επιστροφή του Αζεντίν Ουναϊ στη Μαρσέιγ.

Αρκετές ημέρες μετά τόσο η Ole όσο και ο έγκριτος, Σέζαρ Λουίς Μερλό, επιβεβαίωσαν τα σχετικά ρεπορτάζ για τον 24χρονο άσο της Μπόκα Τζούνιορς που αγωνίζεται ως δανεικός στη Πλατέντε και την οδήγησε στην κατάκτηση του Απερτούρα.

Μπαίνοντας στη τελική ευθεία, καθώς μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για να δηλωθεί στη λίστα η UEFA ενόψει των league phase, πάμε να δούμε μερικά δεδομένα της υπόθεσης και να φωτίσουμε κάποιες πτυχές της ιστορίας αυτής.

*Από το ξεκίνημα του Αυγούστου ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προσπάθεια απόκτησης του Ταμπόρδα. Μάλιστα, οι ''πράσινοι'' είχαν εξουσιοδοτήσει άνθρωπο στην Αργεντινή για να μπορέσει να δώσει όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, καθώς το θέμα δεν ήταν απλό, λόγω του ενεργού δανεισμού του παίκτη στη Πλατένσε και του ''κλειστού'' μεταγραφικού παραθύρου στην χώρα του τανγκό.

* Η Πλατένσε αρχικά δεν ήταν θετική, ωστόσο, στη συνέχεια λόγω και της εξαιρετικής σχέσης που έχει με την Μπόκα, άναψε το... πράσινο φως, καθώς θα έχει κομμάτι από την πίτα του τελικού deal, λαμβάνοντας μία ''αποζημίωση'' για το τελευταίο εξάμηνο του δανεισμού του Ταμπόρδα.

*Η Μπόκα ήταν και είναι θετική στην πώληση ενός παίκτη που έλαμψε σε έναν ευεργετικό δανεισμό. Έχει ενημερώσει για τις απαιτήσεις της και ο Παναθηναϊκός που θέλει πολύ τον παίκτη, όπως έγραψε και ο Μερλό, έχει καταθέσει επίσημη. Σύμφωνα με κάποιες πηγές από την Αργεντινή, η προσφορά του ελληνικού κλαμπ είναι πιο ψηλά από τα 3.8 εκατομμύρια ευρώ για το 80% του ποδοσφαιριστή.

*Ο ίδιος ο παίκτης από την αρχή της διαπραγμάτευσης πιέζει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Για κάθε Λατινοαμερικάνο άσο η μετακόμιση στην Ευρώπη είναι όνειρο ποδοσφαιρικής ζωής. Πόσω μάλλον σε ένα περιβάλλον που μοιάζει ιδανικό για τον Ταμπόρδα, καθώς θα αποκτηθεί για να κάνει την διαφορά και όχι για να συμπληρώσει το ρόστερ ή να αποτελεί μία λύση στο rotation.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή την στιγμή στο τραπέζι, μιλάμε για ένα deal που όλοι δείχνουν πως το θέλουν. Προφανώς ο Παναθηναϊκός και ο Ταμπόρδα, έπειτα η Μπόκα και η Πλατένσε.

Από σήμερα οι διαδικασίες θα πρέπει να επιταχυνθούν και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στην Αργεντινή έχουν το δικό τους modus operandi στο μεταγραφικό πεδίο, όπου κάποιες φορές καθυστερεί κάπως τα πράγματα...