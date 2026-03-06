Κυριακίδης: «Να διατηρήσουμε το τέμπο μας με υψηλή ένταση και αποτελεσματικότητα»

Ο βοηθός του Μάρκο Νικολιτς στην ΑΕΚ, Ηλίας Κυριακίδης μίλησε για το τι πρέπει να κάνει η Ένωση για να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.

Ο Ηλίας Κυριακίδης θα καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς είναι τιμωρημένος. Μιλώντας στην Cosmote TV υποστήριξε πως η Ένωση πρέπει να διατηρήσει την υψηλή ένταση στο παιχνίδι της και να δείξει μεγάλο βαθμό αποτελεσματικότητας. Παράλληλα ο βοηθός του Νίκολιτς στάθηκε στη βελτίωση που πρέπει να παρουσιάζουν οι κιτρινόμαυροι από παιχνίδι σε παιχνίδι, ενώ χαρακτήρισε συγκλονιστικό τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Κυριακίδης στην Cosmote TV

Οι σκέψεις του λίγες ώρες πριν από το ματς με την ΑΕΛ:

«Από την αρχή της σεζόν, είτε έχουμε έναν ολόκληρο κύκλο προπονήσεων, είτε όταν βρισκόμασταν στην περίοδο που είχαμε παιχνίδι κάθε τρεις ημέρες, πάντα φροντίζουμε να συντηρούμε και να βελτιώνουμε τα όσα καλά είναι δομημένα και προσπαθούμε να προπονούμε. Και πάντα ασχολούμαστε και με τα σημεία βελτίωσης από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είτε είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, είτε είναι παιχνίδι πρωταθλήματος».

Για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ:

«Σε γενικές γραμμές η ΑΕΛ είναι βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ούτως ή άλλως, έχει μια αύρα, μια ενέργεια που έχει ανάγκη η Superleague. Εμείς οφείλουμε να διατηρήσουμε το δικό μας τέμπο, να κρατήσουμε την ένταση ψηλά σε όλο το παιχνίδι. Και να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί».

Για την παρουσία του κόσμου:

«Στο Πανθεσσαλικό ο κόσμος ήταν συγκλονιστικός, ήταν πάρα πολύ συγκινητική η παρουσία του. Είναι κάθε φορά ένα στοίχημα, εβδομάδα με εβδομάδα, παιχνίδι με παιχνίδι, να επιστρέφεις την αγάπη που λαμβάνεις από τον κόσμο. Οπότε, φυσικά για εμάς είναι ένα πλεονέκτημα όταν το γήπεδο είναι γεμάτο γιατί η ατμόσφαιρα που δημιουργείται βοηθά τους παίκτες πολύ να γίνονται αποτελεσματική και να βγάζουν ενέργεια».