Ο Πανσερραϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί τους φιλάθλους του που παρεύρεθηκαν στην OPAP ARENA για το ματς με την ΑΕΚ.

Ο Πανσερραϊκός ευχαρίστησε μέσω των social media τους φιλάθλους του που ταξίδεψαν στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ματς της 1ης αγωνιστική της Superleague απέναντι στην ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 2-0, όμως τα «λιοντάρια» στάθηκαν στο γεγονός πως η OPAP ARENA άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες της σε αντίπαλους φιλάθλους, δίνοντας τους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ευχαριστούμε για την στήριξη !Εμείς σας ακούγαμε

Υ.Γ Με συντονισμένες ενέργειες και της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, οι φίλαθλοι μας έγιναν οι πρώτοι, φιλοξενούμενοι ελληνικής ομάδας, που βρέθηκαν στην OPAP Arena».