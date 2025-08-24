Η Ole αναφέρεται στην πιθανότητα να πουληθεί ο Βιθέντε Ταμπόρδα από τη Μπόκα Τζούνιορς στον Παναθηναϊκό. Οι διαπραγματεύσεις για να σπάσει ο δανεισμός του στην Πλατένσε.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα είναι μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Ο 24χρονος παίκτης που ανήκει στη Μπόκα Τζούνιορς, παίζει δανεικός στην Πλατένσε και η Ole αναφέρεται στις πιθανότητες να γίνει η μεταγραφή. Σε σημερινό της ρεπορτάζ τονίζει ότι γίνονται συζητήσεις για να «σπάσει» ο δανεισμός του στην Πλατένσε και φιλοξενεί την ατάκα από μία πηγή, που φέρεται να επιθυμεί την πώληση του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό.

«Ο παίκτης που θα μπορούσε να πωληθεί 15 μήνες μετά τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Μπόκα, είναι ο τίτλος στο δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά:

«Είχε δύο θητείες στον σύλλογο. Και κατέκτησε έναν τίτλο.

Η μεταγραφική αγορά των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων παραμένει ενεργή και αυτό μπορεί να επηρεάσει τα οικονομικά της Μπόκα Τζούνιορς.

Η πορεία ενός παίκτη που προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπόκα σπάνια είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Όχι λόγω κάποιου συγκεκριμένου λόγου, αλλά επειδή οι απαιτήσεις που συνοδεύουν τη φανέλα του συλλόγου συνιστούν μια επιπλέον πρόκληση – και συχνά η τύχη παίζει ρόλο στο αν θα προκύψουν ευκαιρίες την κατάλληλη στιγμή και στο σωστό περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για έναν παίκτη που είχε ευκαιρίες, ναι. Αλλά ποτέ με τη σταθερότητα που απαιτείται για να καθιερωθεί, όπως συνέβη όμως στη δεύτερη «ποδοσφαιρική του πατρίδα», η οποία τώρα ίσως αποτελέσει το εφαλτήριο για ένα άλμα στην Ευρώπη.

¿TABORDA SE VA A GRECIA? ✈️🇬🇷



🔵🟡🦑 Boca recibió un interés y una oferta del Panathinaikos por el jugador de Platense, a préstamo del Xeneize



💰 Sería una compra por alrededor de cuatro millones de dólares, por lo que en Ezeiza analizan los detalles de la oferta: el siguiente… pic.twitter.com/7ba5bdNGby — Diario Olé (@DiarioOle) August 24, 2025

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας, που μπορεί να έχει μια καθοριστική τροπή τις επόμενες ώρες, εξαιτίας του ενδιαφέροντος και της πρότασης που δέχθηκε η Μπόκα από τον Παναθηναϊκό, λίγο πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος στην ελληνική λίγκα. Σημειώνεται ότι ο μεσοεπιθετικός αγωνίζεται αυτή την περίοδο στον Πλατένσε και συνεπώς η διαπραγμάτευση περιλαμβάνει και την πρόωρη λύση του δανεισμού του, ο οποίος ισχύει μέχρι το τέλος του έτους.

Η πιθανότητα να προχωρήσει η μεταγραφή είναι σοβαρή. Στην Εσέισα (προπονητικό κέντρο της Μπόκα) εξετάζουν τις λεπτομέρειες της πρότασης (η οποία θα είναι αγορά ύψους περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων) και το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με τον Πλατένσε για τη συναινετική διακοπή του δανεισμού, με τις πλευρές να εμφανίζονται αισιόδοξες. "Μακάρι να γίνει", ανέφεραν εμπλεκόμενα πρόσωπα, προαναγγέλλοντας μια πιθανή θετική κατάληξη.

Η πορεία του Ταμπόρδα

Δεκαπέντε μήνες μετά τον τελευταίο του αγώνα με την Μπόκα (στις 25 Μαΐου 2024 ήταν βασικός στο 0-0 με την Ταγέρες στη Μπομπονέρα, υπό τις οδηγίες του Ντιέγο Μαρτίνες), ο Ταμπόρδα μπορεί να κάνει το μεγάλο άλμα μετά από μία δεύτερη περίοδο στον Πλατένσε, όπου αναδείχθηκε σε αναντικατάστατο πρωταγωνιστή. Όχι μόνο χάρη στις εμφανίσεις του, αλλά και λόγω του τίτλου που κατέκτησε στο Απερτούρα, στον οποίο είχε καθοριστικό ρόλο και σημείωσε τέσσερα γκολ στην πορεία του νυν πρωταθλητή.

Προηγουμένως, η καριέρα του –όντας μια από τις μεγάλες υποσχέσεις των ακαδημιών της Μπόκα (πρωταθλητής με τη Ρεζέρβα και ένα από τα πιο υποσχόμενα ντεμπούτα στην εποχή Σεμπαστιάν Μπατάλια)– είχε περάσει για πρώτη φορά από τον Πλατένσε τη διετία 2022-2023, πριν διακοπεί πρόωρα μετά από αίτημα του Χόρχε Αλμιρόν, ο οποίος τον κάλεσε στην πρώτη ομάδα για την καθοριστική φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες, δίνοντάς του μάλιστα σημαντικά λεπτά συμμετοχής στον τελικό που χάθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Αν και στη δεύτερη του θητεία στην ομάδα είχε περισσότερες συμμετοχές από την πρώτη, η ασυνέπεια στο χρόνο συμμετοχής του δεν του επέτρεψε να εδραιωθεί στην Μπόκα, γεγονός που οδήγησε σε νέο δανεισμό στον Πλατένσε, που έγινε πλέον σαν δεύτερο σπίτι του. Από εκεί, μάλιστα, είχε εκφράσει δημόσια τη λύπη του για τις λίγες ευκαιρίες που πήρε με τη φανέλα της Μπόκα».