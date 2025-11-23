Που θα δείτε το Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Που θα δείτε τη «μάχη» του Παναθηναϊκού στις Σέρρες κόντρα στην ομώνυμη ομάδα.

Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζει και σήμερα με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό. Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στις Σέρρες με πολλές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, Σάντσες, Κυριακόπουλος και Πελίστρι, ενώ και ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι δεν θα δώσει το «παρών», καθώς ταλαιπωρείται από ίωση.

Αντιθέτως με την ομάδα θα ταξιδέψει κανονικά ο Τόνι Βιλένα, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και επιστρέφει στην αγωνιστική δράση για πρώτη φορά μετά από τις 14 Αυγούστου του 2024 και την εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από τον Αστέρα Τρίπολης.

Αντίθετα, ο νέος προπονητής του Πανσερραϊκού, Ζεράρ Σαραγόσα, θα έχει στη διάθεση του σχεδόν όλους του τους ποδοσφαιριστές, αφού εκτός της 23μελής αποστολής έμεινε μόνο ο Ιβάν που είναι τιμωρημένος, καθώς εκτίει ποινή καρτών.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:15 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2.