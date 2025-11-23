Ενδεκάδα Παναθηναϊκού: Οι 3-4 αλλαγές που αναμένεται να κάνει ο Μπενίτεθ κόντρα στον Πανσερραϊκό
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες (17:00-NovaSports 2) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με στόχο τη νίκη που θα συνεχίσει το μικρό σερί που προσπαθούν να χτίσουν οι «πράσινοι», μετά τα θετικά αποτελέσματα με Μάλμε (0-1) και ΠΑΟΚ (2-1).
Το «τριφύλλι» πάει στις Σέρρες έχοντας πολλές απουσίες, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορούσε να υπολογίζει στους τραυματίες Κώτσιρα, Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες, Κυριακόπουλο και Πελίστρι, αλλά και τον Ντραγκόφσκι, που έμεινε εκτός τελευταία στιγμή λόγω ίωσης.
Στην... αντίπερα όχθη, ο Ζεράρ Σαραγόσα, που θα κάνει ντεμπούτο στην επιστροφή του στον πάγκο των «λιονταριών», δεν θα έχει στην διάθεσή του μονάχα τον Αντρέι Ιβάν, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Οι δύο αναγκαστικές κινήσεις και οι δύο επιστροφές
Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός δεν επιτρέπουν στον Ράφα Μπενίτεθ να έχει ιδιαίτερη ευελιξία στις επιλογές του για το αρχικό σχήμα. Γι' αυτό και ο Ισπανός τεχνικός δεν σκοπεύει να κάνει κάτι παραπάνω από απλώς τα απαραίτητα.
Ο Λαφόν θα διατηρηθεί στο αρχικό σχήμα, κάτι που αναμενόταν να συμβεί έτσι κι αλλιώς ελέω της καλής του παρουσίας στα τελευταία ματς, όμως έγινε αναγκαστική επιλογή, μετά την απώλεια του Ντραγκόφσκι την τελευταία στιγμή.
Στο κέντρο της άμυνας θα μείνουν κανονικά οι Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν, στο δεξί άκρο ο Γεντβάι ενώ στο αριστερό ο Μλαντένοβιτς θα πάρει την θέση του Κυριακόπουλου, ο οποίος αποκόμισε σημαντικό πρόβλημα από τον τελευταίο αγώνα με τον ΠΑΟΚ, με το οίδημα που του προκλήθηκε στον αστράγαλο.
Στο κέντρο ο Πέδρο Τσιριβέγια θα συνεχίσει να δεσπόζει στο «6» έχοντας δίπλα του πιθανότατα τον Τσέριν και όχι τον Σιώπη (έχει κάποιες πιθανότητες), όπως συνέβη με τον ΠΑΟΚ, αφού η μπάλα θα είναι αρκετά στα πόδια των «πρασίνων» στο συγκεκριμένο ματς και η επιλογή παικτών με καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά στο κέντρο ταιριάζει περισσότερο στο συγκεκριμένο ματς.
Στο «10» αναμένεται να επιστρέψει ο Μπακασέτας ενώ στα «φτερά» της επίθεσης ο Τετέ θα αγωνιστεί στα δεξιά και ο Ζαρουρί στα αριστερά, αφού ο Τζούρισιτς έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του. Στην κορυφή της επίθεσης θα πάρει ξανά θέση ο Σφιντέρσκι.
Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
