Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το 1-0 του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ και στον Μελίσσα και στέκεται κυρίως σε περσινά παθήματα του Δικεφάλου σε ανάλογες καταστάσεις. Σημείωση και για την άφιξη Ζαφείρη.

Με μία πρόταση μπορεί εύκολα να περιγραφεί το αποψινό ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 1-0. Ο Δικέφαλος «έπαιζε» κόντρα στον Μελίσσα και κατάφερε να επικρατήσει μόνο με το ελάχιστο σκορ! Έτσι απλά και ξεκάθαρα. Έστω κι έτσι βγαίνουν και μερικά ακόμη συμπεράσματα…

Οι τρεις βαθμοί ήταν απαραίτητοι και σε αυτό το πρώτο διάστημα της χρονιάς που η Ευρώπη «καίει» η ομάδα του Λουτσέσκου έπρεπε να βρει τον τρόπο για να πάρει τη νίκη. Τον βρήκε χωρίς να εντυπωσιάσει, χωρίς όμως και να απογοητεύσει. Είδαμε έναν ΠΑΟΚ που κατά διαστήματα έβγαλε το θετικό του αγωνιστικό πρόσωπο, την ομάδα του Λουτσέσκου που με το συνδυαστικό της ποδόσφαιρο (και όχι με 60-70-80 γιόμες) έφερνε παίκτες σε καλή θέση για εκτέλεση. Δεν τα έβαλαν!

- Ο Ζίβκοβιτς δύο φορές από απίστευτα πλεονεκτική θέση στο πρώτο μέρος!

- Ο Γιακουμάκης από την εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς και από τα τρία μέτρα όπου δεν νίκησε τον εκπληκτικό Μελίσσα

- Ο Σάστρε από τα οκτώ μέτρα στην πάσα του Ντεσπόντοφ

- Ο Τάισον με το που μπήκε στο ματς και ανάγκασε τον Μελίσσα σε μία από τις πιο δύσκολες επεμβάσεις του.

Είχε και άλλες καλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, αλλά μέσα από αυτές τις ωραίες δημιουργίες δικαιούνταν κάποιο γκολ ακόμη. Δεν το έβαλε όμως και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με αυτό το εύθραυστο πλεονέκτημα. Το τονίζουμε, γιατί αυτό ήταν πέρσι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της ομάδας. Η διαχείριση του υπέρ της σκορ στο τέλος, ακόμη και μέσα στην Τούμπα.

Θυμάστε το ΠΑΟΚ-Βόλος; Το ΠΑΟΚ-ΟΦΗ; Το ΠΑΟΚ-Καλλιθέα; Δεν ήταν μόνο οι οκτώ βαθμοί που χάθηκαν σε αυτές τις καταστάσεις του φινάλε και στέρησαν από τον Δικέφαλο πολλά πράγματα στο τέλος του πρωταθλήματος. Ήταν ο τρόπος! Ο ΠΑΟΚ έμπαινε προηγούμενος αλλά και πανικοβλημένος! Μία ομάδα που δεν είχε την ποιότητα ή την προσωπικότητα να κρατήσει και να διαχειριστεί σωστά την μπάλα για να μην αφήσει τον αντίπαλο να πιέσει ή να πιστέψει ότι μπορεί κάτι να κερδίσει. Πίεζε ο ΟΦΗ, ο Βόλος και η Καλλιθέα και ο ΠΑΟΚ στο κέντρο (αλλά κι αλλού) έτρεμε! Ο αντίπαλος μυρίζονταν «αίμα» και φυσικά κατάφερνε στο τέλος να βάλει το γκολ ή τα γκολ. Απόψε αυτό δεν έγινε. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε καλά στο 1-0, κράτησε τον αντίπαλο μακριά από την περιοχή, πέρασε με τον τρόπο του το μήνυμα ότι… «δεν υπάρχει περίπτωση να απειλήσετε. Είναι πιο πιθανό να δεχθείτε εσείς το δεύτερο». Κάτι είναι και αυτό… Θυμίζουμε ότι πέρσι, αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού στοίχησε από τον ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση.

Σε ατομικό επίπεδο πήγε καλά ο Λόβρεν. Σε εντός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ ψηλά στο γήπεδο, ο Κροάτης είχε πολύ καλές αντιδράσεις. Θετικός ο Σάστρε, όχι τόσο ο Τέιλορ. Πολύ καλοί σε επανακτήσεις Μεϊτέ και Οζντόεφ. Κεφάτος αλλά αναποτελεσματικός ο Κωνσταντέλιας, ουσιαστικός αν και άστοχος ο Ζίβκοβιτς. Έχασε μία ευκαιρία ο Χατσίδης, αλλά αυτό είναι λογικό, ενώ ο Ντεσπόντοφ έδωσε και πάλι ουσία. Θετική η επιστροφή Τάισον και για την Πέμπτη. Πολλές χαμένες μπάλες διεκδίκησε ο Γιακουμάκης. Όλα αυτά με μία αδύναμη ΑΕΛ για να είμαστε σωστοί.

* Μεγάλη και η αυριανή μέρα για τον ΠΑΟΚ. Φθάνει στη Θεσσαλονίκη η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του και η πιο σπουδαία κίνηση των τελευταίων ετών για ελληνική ομάδα. Ο Ζαφείρης θα βάλει τα ασπρόμαυρα για πρώτη φορά, θα δούμε και τις αντιδράσεις των Τσέχων που προς το παρόν δείχνουν ψύχραιμοι και θα δούμε πότε υποδεχθούμε το ελληνικό μπουλντόγκ μέσα στα γήπεδα. Παικτάρα…