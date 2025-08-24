Λίγες ημέρες πριν η Ριέκα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ στη μεταξύ τους ευρωπαϊκή ρεβάνς, παραδόθηκε στη Βαραζντίν και υπέστη τη δεύτερη διαδοχική της εντός έδρας ήττα (2-1) στο πρωτάθλημα.

Εντός έδρας ήττα πριν το πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ, εντός έδρας ήττα και πριν το δεύτερο. Λίγο πριν φτιάξει τις βαλίτσες της και ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να υπερασπιστεί το υπέρ της 1-0 στη ρεβάνς των play-offs του Europa League απέναντι στους «ασπρόμαυρους», η Ριέκα είδε τη Βαραζντίν να περνάει από την έδρα της, όπως είχε κάνει και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ μια εβδομάδα νωρίτερα. Έτσι, μετά από τέσσερις αγωνιστικές στο κροατικό πρωτάθλημα μετρά μόλις μια νίκη, στην πρεμιέρα της, και τέσσερις βαθμούς συνολικά.

Ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς αναμενόμενα ανακάτεψε την τράπουλά του, ξεκούρασε παίκτες και έκανε πέντε αλλαγές σε σχέση με το ευρωπαϊκό ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ και την είδε να μπαίνει καλά στο παιχνίδι. Μάλιστα, μόλις στο 5ο λεπτό πήρε κεφάλι στο σκορ χάρη στο γκολ του Φρουκ από ασίστ του Ντάντας. Η χαρά βέβαια δεν κράτησε πολύ, μιας και ο Μαμούτ ισοφάρισε στο 25' και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα στο δεύτερο μέρος. Στο 70' ο Λάτκοβιτς βρήκε δίχτυα για τη Βαραζντίν και πλήγωσε τη Ριέκα υποχρέωνοντάς τη στην ήττα με ανατροπή.

Η σύνθεση της Ριέκα: Ζλόμισλιτς, Όρετς, Μαϊστόροβιτς, Χούσιτς, Ντέβετακ (46' Ντότσκιτ), Ιλίνκοβιτς (46' Ρουκάβινα), Ντάντας, Γιάνκοβιτς (74' Γιούριτς), Φρουκ, Λασίτσκας (79' Γκόγιακ), Κοπ (46' Μέναλο)