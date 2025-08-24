Λεβαδειακός: Η αποστολή για το ματς με την Κηφισιά
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Ο τεχνικός Νίκος Παπαδόπουλος δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα κι έχει πάρει και τον Λοντίγκιν στην αποστολή. Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Λεβαδειακός:
«Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον εναρκτήριο αγώνα του νέου πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26 απέναντι στην Κηφισιά (25/8, 19:30), στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».
Στην 23μελή αποστολή που επέλεξε ο προπονητής μας βρίσκονται οι: Γκαραβέλης, Άνακερ, Λοντίγκιν, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Φίλων, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσόκαϊ, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος».
