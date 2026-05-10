Βόλος – Λεβαδειακός 0-3: Τα highlights της νίκης των Βοιωτών (vid)
Με δύο γκολ του Πεντρόσο και ένα του Βήχου και δύο ασίστ του Μπάλτσι, ο Λεβαδειακός δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό με 3-0 και να παραμείνει στην κορυφή των Play Offs για τις θέσεις 5-8. Θυμίζουμε βέβαια πως από την στιγμή που το Κύπελλο το πήρε ο ΟΦΗ αυτά τα παιχνίδια δεν έχουν το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ των φιλοξενούμενων και τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης αυτής.
