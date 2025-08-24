Κηφισιά: Κάταγμα στο δάχτυλο ο Ξενόπουλος, πρόβλημα και με Βιγιαφάνιες
Η Κηφισιά είναι έτοιμη για το πρώτο παιχνίδι στη σεζόν της επιστροφής τους στη Stoiximan Super League. Για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Λεβαδειακό (25/8, 19:45), στο ματς με το οποίο πέφτει η «αυλαία» της αγωνιστικής.
Ο Βασίλης Ξενόπουλος ήταν «ήρωας» στην πρόκριση επί της Αναγέννησης Καρδίας, με τρεις αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι, κάτι το οποίο πέτυχε έχοντας σοβαρό τραυματισμό. Ο Έλληνας κίπερ υπέστη κάταγμα στο μεγάλο δάχτυλο και θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές.
Από την πλευρά του εκτός βρίσκεται και ο Λούκας Βιγιαφάνιες, ο οποίος ένιωσε σύσπαση στον δικέφαλο στο ματς με τους Καρδιτσιώτες και έγινε αναγκαστική αλλαγή.
Από εκεί και πέρα ο Αργεντινός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του τους τραυματίες Λίγδα (ενοχλήσεις στο γόνατο) - Μαϊντάνα (θλάση) και τους Πολέτο, Ρουκουνάκη και Χριστόπουλο. Τέλος στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά ο νεοποκτηθέντας φορ Μούσιολικ.
