Όταν ο Ατρόμητος μια μέρα πριν από την προετοιμασία έψαχνε προπονητή, ο Λεωνίδας Βόκολος, δεν δίστασε στιγμή να πει το «ναι» και το γιατί φάνηκε μόλις από το πρώτο επίσημο ματς.

Γρήγορο... rewind στις 29 Ιουνίου του 2025. Ο Ατρόμητος με ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει ότι η υλοποίηση του σχεδιασμού θα πραγματοποιηθεί από τον Γιώργο Σπανό, βάζοντας τέλος στην υπόθεση του υποψήφιου επενδυτή, Γιαχία, και στέλνοντας το μήνυμα ότι όσο είναι εκείνος στο τιμόνι, η ομάδα δεν πρόκειται να πέσει στα... βράχια με διάδοχες λύσεις αμφιβόλου ποιότητας.

Ωστόσο, παράλληλα με την ανακοίνωση, υπήρχε ένα δεδομένο ζήτημα που είχε να κάνει με το ότι την επόμενη μέρα, στις 30 Ιουνίου, είχε προγραμματιστεί η πρώτη προπόνηση της σεζόν και ο Ατρόμητος δεν είχε προπονητή. Αποδείχθηκε, όμως, ότι είχε πλάνο, αφού άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το plan B.

Σε χρόνο ρεκόρ, οι Περιστεριώτες συμφωνούν με τον Λεωνίδα Βόκολο, οργανώνουν παρουσίαση του νέου προπονητή και η πρώτη προπόνηση της σεζόν πραγματοποιείται κανονικά. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, πώς ένας προπονητής και εν προκειμένω ο Λεωνίδας Βόκολος, αποδέχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη να αναλάβει υπό αυτές τις συνθήκες που άλλον μπορεί να τον τρόμαζαν. Όχι, όμως, εκείνον...

«Ο Ατρόμητος που αποπνέει υγεία και σεβασμό. Είναι μια ομάδα ελίτ με ιδανικές συνθήκες», είπε ο ίδιος μόλις από την παρουσίασή του, δείχνοντας ως προπονητής του Ατρόμητου ότι δεν... φοβάται και τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του πάνε... ασορτί με το όνομα της ομάδας του.

Εκκωφαντική πρεμιέρα με «διπλό» που στέλνει μήνυμα

Τα φιλικά είναι μία διαδικασία που βοηθά πολλούς βιαστικούς να βγάζουν συμπεράσματα και το γεγονός ότι ο Ατρόμητος πέτυχε μόλις ένα γκολ κόντρα σε Asteras Aktor, Μαρκό, Παναιτωλικό, Ντέρμπι Κάουντι και Λάτσιο, θεωρήθηκε ένα στοιχείο ανησυχίας.

Όσοι, όμως, ξέρουν καλά τον Λεωνίδα Βόκολο, δεν ανησύχησε ποτέ, διότι στη διαδικασία των φιλικών έβλεπε άλλα πράγματα που τον ενδιέφεραν και όχι τόσο την αποτελεσματικότητα ή μη των ποδοσφαιριστών του. Το αν είχαν δίκιο οι βιαστικοί ή ο Λεωνίδας Βόκολος φάνηκε μόλις από την πρεμιέρα, στο Αγρίνιο.

Ο Ατρόμητος στο μοναδικό ματς που είχε σημασία από τα προαναφερθέντα, πέτυχε δύο γκολ, είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, τρομερή ισορροπία στις γραμμές του (στοιχείο που στέκεται πολύ ο Έλληνας προπονητής), σχεδόν αλάνθαστη ανασταλτική λειτουργία (με εξαίρεση το πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου που εκεί «μίλησε» ο Μανσούρ) και το σημαντικό ήταν ότι όλο αυτό ανταμείφθηκε με τους τρεις βαθμούς, σε μία έδρα που πάντα είναι δύσκολη για κάθε αντίπαλο.

Και πώς τα κατάφερε όλα αυτά; Τσιλούλης εκτός με τραυματισμό, Γιουμπιτάνα διαθέσιμος για περιορισμένο χρόνο, Οζέγκοβιτς δεν είναι στο 100%. Επιπλέον, έχει δώσει ρόλο βασικών σε Σταυρόπουλο (16ο σε λεπτά συμμετοχής στον περσινό Ατρόμητο με 989'), Μίχορλ (12ος με 1.197 έχοντας περάσει έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό), Τζοβάρα (19ος με 752') και Παλμεζάνο που ήρθε τον Ιανουάριο και είχε μόλις 238' και χωρίς συμπληρωμένο 90λεπτο.

Με άλλα λόγια, ο Λεωνίδας Βόκολος δεν είναι ότι κλήθηκε να διαχειριστεί ένα τεράστιο μπάτζετ με δαπανηρές και αμέτρητες μεταγραφές, αντίθετα απέδειξε στην πράξη ότι είχε εμπιστοσύνη στο ρόστερ που βρήκε, απέδειξε στην πράξη ότι όλοι στην προετοιμασία άρχισαν από το μηδέν. Σημαντικό στοιχείο: Ο Ατρόμητος αγωνίστηκε χθες με δύο μεταγραφές (Ούρονεν, Οζέγκοβιτς) και όλοι οι υπόλοιποι ήταν από τη σεζόν 2024/25.

Μαζεμένοι όλοι στον Ατρόμητο μετά τη λήξη του αγώνα

Το «κάτω τα κεφάλια» και το φιλί στον Κίνι

Με τη λήξη του αγώνα κανείς δεν κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια. Με «εντολή» Βόκολου, παίκτες, μέλη τεχνικού τιμ και το υπόλοιπο προσωπικό που συντελούν στην ομαλή λειτουργία της ομάδας και δεν φαίνονται, σχημάτισαν έναν κύκλο και στη μέση ήταν ο Έλληνας προπονητής. Πέρα από τα προφανή «συγχαρητήρια» για τη νίκη, ο τεχνικός του «Αστεριού» έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα, λέγοντας ότι από την Κυριακή κιόλας συνεχίζεται η δουλειά, αφού αυτή η νίκη από μόνη της δεν σημαίνει τίποτα, αφού υπάρχει πάρα πολύς δρόμος μπροστά. Παράλληλα, τους υπενθύμισε ότι όταν έχουν αυτή την εικόνα, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, χωρίς καν να έχουν πραγματοποιήσει μια εμφάνιση που να παραμιλά ο κόσμος.

Μάλιστα, οι πιο προσεκτικοί παρατήρησαν και κάτι άλλο μέσω του τηλεοπτικού δέκτη. Αφού ολοκλήρωσε τη διαδικασία του flash interview στην κάμερα της Cosmote Tv, ο Λεωνίδας Βόκολος κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια και στα πρώτα του βήματα βρήκε μπροστά του τον Κίνι που ανέμενε να περάσει και ο ίδιος τη διαδικασία, αφού αυτός και ο Μίχορλ ήταν οι καλύτεροι παίκτες του γηπέδου.

Ο 54χρονος αγκάλιασε και μάλιστα έδωσε ένα φιλί στο μέτωπο του 35χρονου και σε έναν μήνα 36χρονου μπακ (που έπαιξε και χαφ), αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο τη ματσάρα του Ισπανού και κυρίως τον επαγγελματισμό του, που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους μέσα στα αποδυτήρια. Όταν τρέχει έτσι ο Κίνι, όταν μάχεται έτσι ο Κίνι με τα τεράστια παράσημα στην καριέρα του, τότε δεν έχει κανείς «δικαίωμα» να τρέχει λιγότερο. Ο Κίνι που ήταν ο πρώτος να κόψει τον «τσαμπουκά» του Γκεντουζί στο πρόσφατο φιλικό με τη Λάτσιο.