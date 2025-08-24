Οι οπαδοί της Σαμσούνσπορ προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Η UEFA, σύμφωνα με τους Τούρκους, χαρακτήρισε τον αγώνα υψηλού κινδύνου.

Οι οπαδοί της Σαμσούνσπορ αναμένεται να γεμίσουν το στάδιο «19 Μαϊου», χωρητικότητας 33.000 θεατών στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο των playoffs του Europa League.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media οι φίλοι της τουρκικής ομάδας δείχνουν ότι προετοιμάζονται πυρετωδώς για τον αγώνα με το τριφύλλι κι έχουν κατασκευάσει ένα μεγάλο πανό στα χρώματα της ομάδας τους, μήκους 50 μέτρων, σύμφωνα με όσα αναφέρουν.

Έκαναν, μάλιστα και τις σχετικές δοκιμές εντός του σταδίου.

Δείτε το πανό των Τούρκων.

Batı Altta Panathinaikos maçı hazırlıklarımız tamam🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹

Samsunspor sen çok yaşa🇦🇹🇦🇹#SamsunsporTaraftarlarıAilelerDerneği pic.twitter.com/xkN38ZzpEv August 24, 2025

Σε ιστοσελίδα που ασχολείται με τη Σαμσούνσπορ επίσης, αναφέρεται ότι η UEFA χαρακτήρισε τη ρεβάνς «Αγώνα Υψηλού Κινδύνου».

«Η Σαμσουνσπόρ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό από την Ελλάδα την Πέμπτη το βράδυ στη Σαμψούντα, στον αγώνα ρεβάνς των Playoffs του UEFA Europa League. Ενώ συνεχίζονται οι προετοιμασίες της ομάδας μας για τον αγώνα, ήρθε μία ανακοίνωση από την πλευρά της UEFA.

Σύμφωνα με αυτή, η UEFA χαρακτήρισε τον αγώνα ρεβάνς της Σαμσουνσπόρ με τον Παναθηναϊκό ως "Αγώνα Υψηλού Κινδύνου" και έγινε γνωστό ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον σύλλογο για το συγκεκριμένο θέμα.

Από τη Μογγολία στο ΟΑΚΑ

Η Σαμσουνσπόρ, παράλληλα, ευχαρίστησε μέσω των social media τον οπαδό της ομάδας που ταξίδεψε από τη Μογγολία στην Αθήνα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ των Τούρκων: «Ο Τάμερ Τάμτουρκ (Tamer Tamtürk), ταξίδεψε οδικώς 10.300 χιλιόμετρα από τη Μογγολία στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα των Play Off του UEFA Europa League, ανάμεσα στη Σαμσούνσπορ και τον Παναθηναϊκό. Στο μήνυμα που δημοσιεύτηκε για τον οπαδό Τάμερ Τάμτουρκ, αναφέρονται τα εξής:

Ο οπαδός μας Τάμερ Τάμτουρκ, ο οποίος ξεκίνησε από την πρωτεύουσα της Μογγολίας, Ουλάν Μπατόρ, έδειξε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη για τα κόκκινα-λευκά χρώματα, φτάνοντας στον ευρωπαϊκό μας αγώνα στην Αθήνα μετά από αυτό το ιστορικό οδικό ταξίδι. Συγχαίρουμε τον Τανέρ ΤΑΜΤΟΥΡΚ για αυτή τη μεγάλη του θυσία και του εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.

Ο οπαδός της Σαμσούνσπορ και προγραμματιστής λογισμικού Τάμερ Τάμτουρκ, μόλις έγινε γνωστό ότι αντίπαλος της ομάδας του στα playoffs του UEFA Europa League θα ήταν ο Παναθηναϊκός, έκανε το σχέδιό του για μια μεγάλη περιπέτεια: ξεκίνησε το ταξίδι προς την Αθήνα, το οποίο διήρκεσε 12 ημέρες, και κατάφερε να φτάσει εγκαίρως για να παρακολουθήσει τον ιστορικό αυτό αγώνα».