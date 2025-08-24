Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο δυο ομάδες της Τουρκίας κατέθεσαν πρόταση στην ΑΕΚ για τη μεταγραφή του Φραντζί Πιερό.

Ο Φραντζί Πιερό βρίσκεται στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας αγωνιστεί σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να βρει γκολ. Η ΑΕΚ δεν θα ήταν αρνητική στην παραχώρηση του θηριώδη φορ, αν ερχόταν η κατάλληλη πρόταση και όπως γράφουν στην Τουρκία υπάρχει χειροπιαστό ενδιαφέρον για τον διεθνή με την Αϊτή επιθετικό.

Όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος, Ερτάν Σουτζγκούν, δυο ομάδες του πρωταθλήματος Τουρκίας έκαναν προσφορά στην ΑΕΚ για τη μεταγραφή του Πιερό, χωρίς να κατονομάζει τα κλαμπ.

🚨 ÖZEL - Süper Lig’den iki takım Frantzdy Pierrot transferi için AEK’ya teklif yaptı. — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) August 24, 2025

O Δικέφαλος είχε αγοράσει τον 30χρονο, ύψους 1,94μ., φορ από τη Μακάμπι Χάιφα την περασμένη σεζόν αντί 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 39 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα έχει σκοράρει έξι γκολ.