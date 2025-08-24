Ρενάτο Σάντσες: Φόρεσε την πράσινη φανέλα και σκόραρε για τον Παναθηναϊκό στο... Playstation
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες από την Παρί, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta για την απόκτησή του από το «τριφύλλι».
Οι Πράσινοι, παρουσίασαν τον Πορτογάλο με ένα ευφάνταστο βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να φοράει την πράσινη φανέλα και να παίζει Playstation με την ομάδα του Ρουί Βιτόρια. Στο τέλος φυσικά σκόραρε και πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, βάζοντας την υπογραφή του στην κάμερα.
Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού:
🎮➡️☘️— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 24, 2025
From game mode to go mode.#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/WPA1aGdj0e
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.