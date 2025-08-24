Ρενάτο Σάντσες: Φόρεσε την πράσινη φανέλα και σκόραρε για τον Παναθηναϊκό στο... Playstation

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Ρενάτο Σάντσες με ένα εντυπωσιακό βίντεο, με τον 28χρονο Πορτογάλο να παίζει Playstation με το τριφύλλι στο στήθος.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες από την Παρί, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta για την απόκτησή του από το «τριφύλλι».

Οι Πράσινοι, παρουσίασαν τον Πορτογάλο με ένα ευφάνταστο βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να φοράει την πράσινη φανέλα και να παίζει Playstation με την ομάδα του Ρουί Βιτόρια. Στο τέλος φυσικά σκόραρε και πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, βάζοντας την υπογραφή του στην κάμερα.

Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού:

 
     

