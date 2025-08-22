Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με Σάντσες και Παρί και ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με Ρενάτο Σάντσες και Παρί και πυροδοτεί μεταγραφική βόμβα με άφιξη του παίκτη σήμερα το απόγευμα, επικρατώντας στη ''μάχη'' με την Τραμπζονσπόρ.

Ο Παναθηναϊκός... νίκησε την Τραμπζονσπόρ και κατάφερε την ολική ανατροπή στην υπόθεση του Ρένατο Σάντσες σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta!

To Τριφύλλι παρά τα διάφορα σενάρια των τελευταίων ημερών ούτε είχε ''κλείσει'' τον Πορτογάλο σούπερ σταρ αλλά ούτε και είχε χάσει την παρτίδα παρά την θέληση της Παρί και του εκπροσώπου του να πάει δανεικός ο 28χρονος άσος στην Τουρκία.

Εκμεταλλευόμενος την σχέση του Ρουί Βιτόρια με τον ποδοσφαιριστή αλλά και τις... χειρουργικές διαπραγματεύσεις του Γιάννη Παπαδημητρίου σε αυτή την υπόθεση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία τόσο με τον παίκτη όσο και με την γαλλική ομάδα.

Σε μία υπόθεση που ''στράβωσε'' αρκετά για το ελληνικό κλαμπ κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών, το μίνι σίριαλ είχε happy end, καθώς έγιναν υπερβάσεις για να ολοκληρωθεί θετικά η διαπραγμάτευση!

Έτσι, λοιπόν, ο Σάντσες αναμένεται το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του στους ''πράσινους'', οι οποίοι καλύπτουν το κενό του Νεμάνια Μαξίμοβιτς με τον διεθνή Ίβηρα άσο.