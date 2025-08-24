Oικογένεια Λυγγερίδη: «Ντροπή για το πανό στο Καραϊσκάκης, περιμένουμε απαντήσεις»

Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε στην οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη το πανό που εμφανίστηκε στο «Γ.Καραϊσκάκης» στο κεκλεισμένων των θυρών ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης.

Η οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη αντέδρασε έντονα σε πανό που εμφανίστηκε στο «Γ.Καραϊσκάκης», στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Αστέρα Aktor για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του 31χρονου αστυνομικού και τα υπόλοιπα συγγενικά του πρόσωπα, με κοινή τους δημοσίευση, ζήτησαν απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με το ποιος ανήρτησε το συγκεκριμένο πανό με το χαρακτηριστικό μήνυμα «Λευτεριά στα αδέρφια μας», το οποίο παραπέμπει στα άτομα που βαρύνονται με τις κατηγορίες για τη δολοφονία του.

Η δίκη για το θάνατο του Λυγγερίδη έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου με 147 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση. Κατά τη διάρκεια της δίκης αναμένεται να καταθέσουν με την ιδιότητα του μάρτυρα 215 άτομα.

Πριν από τρεις μήνες είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ο 19χρονος ο οποίος πέταξε την ναυτική φωτοβολίδα στον Γιώργο Λυγγερίδη στις 7 Δεκεμβρίου 2023 έξω από το κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού «Μελίνα Μερκούρη» στον Ρέντη, ενώ ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας βόλεϊ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τον θεσμό του Λιγκ Καπ. Ο Λυγγερίδης απεβίωσε στις 27 Δεκεμβρίου 2023 στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μετά από δύο χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί κατά τη νοσηλεία του.

Αναλυτικά όσα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πατέρας του:

«Χθες, σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών στο «Γ. Καραϊσκάκης», εμφανίστηκε ξανά το ίδιο πανό που έγραφε:

«ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ».

Δεν υπήρχαν φίλαθλοι στις εξέδρες.

- Ποιος το τοποθέτησε;

- Με ποιανού ανοχή και εντολή;

- Ποιος έχει την πλήρη ευθύνη για τον χώρο;

Το γεγονός μιλάει από μόνο του.

ΝΤΡΟΠΗ!

Αναμένουμε απαντήσεις από ΠΑΕ Ολυμπιακός, Super League, ΕΠΟ και Πολιτεία»