ΠΑΟΚ: «Δεν πρέπει να στερηθούμε ξανά τη δύναμη της Τούμπας»

Με κλειστές θύρες ξεκινά τη σεζόν ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, που καλεί τον κόσμο του σε μεγαλύτερη προσοχή για να μην υπάρξουν νέες τιμωρίες.

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον κόσμο του, ο ΠΑΟΚ στρέφει το βλέμμα στη συνέχεια της σεζόν, καλώντας όλους σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η φετινή εκκίνηση στη Stoiximan Super League 2025-26 φέρνει... σιωπή στην Τούμπα, αφού ο Δικέφαλος υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet χωρίς τη στήριξη του κόσμου του, λόγω τιμωρίας από περιστατικό της περασμένης σεζόν.

Η ΠΑΕ, μέσω ανακοίνωσης, εκφράζει τη λύπη της για την απουσία των οπαδών από την εξέδρα: «Δυστυχώς, λόγω μιας κακής στιγμής την περασμένη σεζόν, η φετινή πρεμιέρα της Stoiximan Super League 2025-26 κόντρα στην ΑΕΛ στην Τούμπα θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία του κόσμου μας. Η απουσία σας θα είναι αισθητή, όμως ξέρουμε ότι είστε πάντα δίπλα μας. Από εδώ και πέρα χρειάζεται ακόμη περισσότερη προσοχή από όλους, γιατί το πλαίσιο έχει γίνει πιο αυστηρό και δεν πρέπει να στερηθούμε ξανά τη δύναμη της Τούμπας»