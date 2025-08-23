Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Η ημέρα της σέντρας της Stoiximan Super League έφτασε. Στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Αστέρα AKTOR στο Φάληρο, χωρίς να έχει την ώθηση του κόσμου του, καθώς οι Πειραιώτες εξέτισαν μια ποινή τιμωρίας έδρας.
Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έδωσε το παρών ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα των Ερυθρολεύκων με τους Κιτρινομπλέ.
Από εενεργά μέλης της Εθνικής βασικοί για τον Ολυμπιακό είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης και ο Παναγιώτης Ρέτσος, ενώ στον πάγκο είναι ο Χρήστος Μουζακίτης.
