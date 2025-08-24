Η 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League θα συνεχίστει απόψε (24/8) σε Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπα, με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ - Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπαίνουν την Κυριακή (24/8) στη «μάχη» του πρωταθλήματος. Η 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται με δυο αναμετρήσεις, καθώς στις 20:15 η Ένωση θα υποδεχτεί τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια (Cosmote Sport 1HD) και στις 21:00 οι Θεσσαλονικείς θα φιλοξενήσουν την ΑΕΛ Novibet στην Τούμπα (Novasports Prime).

Θυμίζουμε πως απόψε ήταν προγραμματισμένη και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, η οποία αναβλήθηκε, λόγω του σχετικού δικαιώματος που άσκησε το Τριφύλλι, ενόψει της ρεβάνς με τη Σάμσουνσπορ.

Φυσικά ανάλογο αίτημα μπορούσαν να κάνουν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, όμως Μάρκο Νίκολιτς και Ραζβάν Λουτσέσκου ήθελαν να αγωνιστεί κανονικά η ομάδα τους.

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός

Η ΑΕΚ λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και ενόψει της ρεβάνς με τους Βέλγους θα υποδεχτεί τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μάρκο Νίκολιτς σχεδιάζει να ανοίξει το rotation δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε διάφορους παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ ως τώρα.

Υπάρχουν φυσικά και τα προβλήματα με τον Περέιρα να είναι εκτός με τραυματισμό, τον Γιόβιτς να κάνει τις προηγούμενες μέρες συντηρητικό πρόγραμμα και τον Γκατσίνοβιτς να αποχωρεί με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, ενώ θυμίζουμε πως ενοχλήσεις είχε πρόσφατα και ο Μαρσιάλ.

Aπό πλευράς Σερρέων o Κριστιάνο Μπάτσι δεν μπορεί να υπολογίζει στους γνωστούς τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Λεό, Ζιντάν.

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet

O ΠΑΟΚ προέρχεται από την ήττα από τη Ριέκα στην Κροατία, την οποία και καλείται να ανατρέψει την ερχόμενη Πέμπτη (28/8) στην Τούμπα. Οι Θεσσαλονικείς στην πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα θα υποδεχτούν την ΑΕΛ Novibet, η οποία επέστρεψε στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου ύστερα από τέσσερα χρόνια.

Στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου επέστρεψαν τόσο ο Τάισον, όσο και ο Δημήτρης Πέλκας. Από την πλευρά του ο Γιώργος Πετράκης δεν θα έχει μαζί του τον Έρικ Φεριγκρά που τραυματίστηκε στο ματς Κυπέλλου με την Καλαμάτα.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Θυμιάνης , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Πέλκας , Τάισον , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Χατσίδης , Τσάλοφ , Γιακουμάκης , Μύθου

H αποστολή της ΑΕΛ: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε