Έγινε γνωστή η πρώτη 11άδα της νέας σεζόν στον Ολυμπιακό από τον κόουτς Μεντιλίμπαρ. Βασικός ο Πνευμονίδης!

Ανακοινώθηκε η 11άδα της ομάδας του του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα του με τον Αστέρα. Βασικός χρίστηκε ο Πνευμονίδης ενώ στο αρχικό σχήμα μπήκαν και οι Ορτέγα και Γκαρθία. Η διάταξη: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέι και Πνευμονίδη και φορ ο Ελ Καμπί. Να τονιστεί πως ο Ολυμπιακός δεν έχει διαθέσιμα νέα αποκτήματά του όπως οι Καμπελά και Στρεφέτσα λόγω τιμωριών.