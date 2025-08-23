Όπως αναφέραμε ξεκινάμε με την ομάδα που κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες και αυτό το καλοκαίρι έκαναν σημαντικές κινήσεις με μεγαλύτερη αυτή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ κόστισε 8.000.000 ευρώ στους πρωταθλητές και αποκτήθηκε έχοντας κάνει εξαιρετική χρονιά στην Κόμο. Στα 28 του είναι σε μια ηλικία που έχει την εμπειρία να κάνει την διαφορά και ακριβώς γι' αυτό τον απέκτησε ο Ολυμπιακός, για να κάνει την διαφορά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην League Phase του Champions League που έχουν ήδη προκριθεί οι Πειραιώτες. Στον αντίποδα αν είναι να βάλουμε την πιο σημαντική αποχώρηση αυτή θα ήταν του Νταβίντ Κάρμο. Ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός ήταν σημαντικό γρανάζι της μηχανής του Ολυμπιακού τα δύο τελευταία χρόνια, έχοντας συνολικά 54 συμμετοχές, σκοράροντας και μία φορά. Ήταν χωρίς αμφιβολία ο ηγέτης της άμυνας της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και σίγουρα η αποχώρησή του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Συνεχίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Και οι «πράσινοι» αυτό το καλοκαίρι προσπάθησαν και συνεχίζουν για την ακρίβεια να προσπαθούν για την καλύτερη δυνατή ενίσχυση της ομάδας. Το συγκρότημα του Ρουί Βιτόρια πήρε ποιοτικούς παίκτες όπως ο Σάντσες που είναι η τελευταία προσθήκη, ο Τσιριβέγια και ο Ζαρουρί, αλλά χωρίς την παραμικρή αμφιβολία η μεταγραφή που έχει ξεχωρίσει λόγω ονόματος είναι αυτή του Ντάβιντε Καλάμπρια. Δεν έρχεται στην χώρα μας συχνά κάποιος ποδοσφαιριστής που έχει διατελέσει αρχηγός της σπουδαίας Μίλαν και ο Ιταλός δεξιός οπισθοφύλακας έχει φορέσει το περιβραχιόνιο μιας από τις πιο πετυχημένες ομάδες στην Ευρώπη, κάτι που από μόνο του είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όσον αφορά τώρα την πιο σημαντική αποχώρηση, έχει να κάνει πάλι με την ίδια θέση, αυτή δηλαδή του δεξιού οπισθοφύλακα. Μπορεί όντως η πώληση του Μαξίμοβιτς να στοιχίζει στο κέντρο, αλλά δεν γίνεται να μην βάλουμε αυτή του Γιώργου Βαγιαννίδη πιο πάνω. Ο Έλληνας μπακ γέμισε τα ταμεία των «πρασίνων» με 12.5 εκατομμύρια ευρώ, έγινε η μεγαλύτερη πώληση του «τριφυλλιού» και δεν γίνεται να μην μπει στην κορυφή όσον αφορά την πιο σημαντική αποχώρηση του «τριφυλλιού».

Στον τρίτο της περσινής περιόδου ΠΑΟΚ η μεγάλη μεταγραφή είναι χωρίς αμφιβολία αυτή του Χρήστου Ζαφείρη αλλά ο Έλληνας διεθνής μέσος θα είναι στην διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου από τον Ιανουάριο. Έτσι ως πιο σημαντική θα βάζαμε αυτή του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο 31χρονος επιθετικός επέστρεψε στην χώρα μας ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ και στον «δικέφαλο του βορρά» θέλουν να πετύχει τα τέρματα που πέτυχε στο Μεξικό. Σημαντική και η κίνηση με τον Λούκα Ιβανούσετς, αλλά εμείς θα βάλουμε έστω και λίγο πιο ψηλά τον Γιακουμάκη. Από την άλλη στην σημαντική αποχώρηση δεν υπάρχει το παραμικρό δίλημμα. Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία αυτή ήταν ο Ντομινίκ Κοτάρσκι. Ο Κροάτης τερματοφύλακας πωλήθηκε στην Κοπεγχάγη για 5.000.000 ευρώ έχοντας κάνει σπουδαίες χρονιές με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Και μπορεί στο ξεκίνημα της χρονιάς ο Γίρι Παβλένκα να κάνει μεγάλα παιχνίδια, αλλά η αποχώρηση του Κοτάρσκι είναι όχι απλά σημαντική, αλλά ίσως και η πιο σημαντική όλου του πρωταθλήματος.

Πάμε τώρα στην ΑΕΚ που και αυτή την μεταγραφική περίοδο προσπάθησε να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο. Στην Ένωση δόθηκε σημαντικά ποσά για Ρέλβας, Πενράις και Μαρίν (ειδικά ο Ρουμάνος είναι παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά), αλλά στην κορυφή της λίστας θα βάλουμε τον Λούκα Γιόβιτς. Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει αγωνιστεί σε Ρεάλ και Μίλαν και είναι μόλις 28 ετών. Ένα όνομα δηλαδή που δεν βλέπουμε συχνά στην χώρα μας οπότε δεν γίνεται να μπει κάποια άλλη μεταγραφή πιο πάνω. Στον αντίποδα και στις αποχωρήσεις, ναι μεν το μεγάλο όνομα είναι ο Λαμέλα που μόλις στα 33 του αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, έχοντας κάνει και αυτός μεγάλη καριέρα, αλλά η απουσία που θα στοιχίσει περισσότερο στους «κιτρινόμαυρους» θα είναι αυτή του Ντάμιαν Σιμάνσκι. Ο Πολωνός μέσος προσέφερε στην Ένωση και στα 30 του είχε ακόμα να προσφέρει ποιοτικά λεπτά στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Συμπληρώνουμε το λεγόμενο Big-5 με τον Άρη που τερμάτισε και στην 5η θέση στο περσινό πρωτάθλημα. Οι «κίτρινοι» και φέτος ουσιαστικά άλλαξαν σχεδόν όλη την ομάδα. Ο Ρουμάνος Μορουτσάν, ο Φαντιγκά, αλλά και ο Τάσος Δώνης είναι κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη, αλλά ως πιο σημαντική κίνηση θα βάλουμε τον Κάρλος Πέρεθ. Ο Ισπανός επιθετικός μπορεί να ήταν άτυχος στο ξεκίνημα της καριέρας του στον Άρη καθώς έμεινε εκτός με το καλημέρα γιατί τον δάγκωσε ένας σκύλος, αλλά η πορεία του δείχνει πως μπορεί να γίνει ο ηγέτης των «κίτρινων» και μένει να το αποδείξει. Τώρα για τις αποχωρήσεις και φέτος το καλοκαίρι όπως αναφέραμε έφυγαν πολλοί από τον Άρη. Αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάποια αποχώρηση είναι αυτή του Βλαντιμίρ Νταρίντα. Ο Τσέχος μέσος θα συνεχίσει στην Χράντες Κράλοβε και οι «κίτρινοι» χάνουν έναν σημαντικό παίκτη για το κέντρο.

Μετά το λεγόμενο Big-5 που τερμάτισε και στις 5 πρώτες θέσεις του περσινού πρωταθλήματος, συνεχίζουμε με τον Αστέρα Τρίπολης που τερμάτισε στην 6η. Όσον αφορά την μεταγραφή, αυτή που έχει συγκεντρώσει και δικαίως τα περισσότερα βλέμματα είναι του Ισιαγκά Σιλά. Ο 31χρονος αριστερός μπακ είναι αρχηγός της Εθνικής Γουινέας και έχει αγωνιστεί για χρόνια στην Γαλλία και έχει την εμπειρία να βοηθήσει τους Αρκάδες και αμυντικά αλλά και ανεβαίνοντας ψηλά. Καλή και η κίνηση του επαναπατρισμού του Δημήτρη Εμμανουηλίδη, αλλά ως πρώτη κίνηση μπαίνει ο Σιλά. Στις αποχωρήσεις εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο εύκολα καθώς χωρίς δεύτερη σκέψη μπαίνει ο Σεσκ Ρεγκίς. Μετά από έξι χρόνια που βρέθηκε στην Τρίπολη ο Ισπανός επιθετικός αποτελεί παρελθόν από τον Αστέρα μια αποχώρηση που είναι σημαντική, καθώς ξαναλέμε πως μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει γράψει την δική του ιστορία στους Τριπολιτσιώτες.

Ο Ατρόμητος είναι η επόμενη ομάδα. Με νέο προπονητή τον Λεωνίδα Βόκολο οι Περιστεριώτες θέλουν και φέτος να βρεθούν στην οκτάδα και να παλέψουν για την έξοδο στην Ευρώπη και για τον λόγο αυτό έκαναν και τις κινήσεις που έκαναν. Όσον αφορά την καλύτερη που αρχικά φαίνεται γιατί όπως και σε όλες τις ομάδες τα πάντα θα φανούν στο γήπεδο, ο Όγκνιεν Οζέγκοβιτς είναι αυτός που συγκεντρώνει τα περισσότερα φώτα. Ο Σέρβος επιθετικός επιστρέφει στην Ελλάδα όπου με τον Βόλο είχε πάει πολύ καλά και θέλει να ηγηθεί της επίθεσης των «κυανόλευκων». Στον αντίποδα πολλοί ήταν οι παίκτες που αποχώρησαν από τον Ατρόμητο, αλλά και πάλι ένας ξεχωρίζει. Ο λόγος για τον Νίκο Αθανασίου. Ο 24χρονος αριστερός μπακ έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα πέρσι και δικαίως ήταν μέσα στους καλύτερους στην συγκεκριμένη θέση. Ο Αθανασίου πωλήθηκε στον Ολυμπιακό αλλά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρίο Άβε και την Πορτογαλία ως δανεικός.

Συνεχίζουμε με τον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί έκαναν λίγες και προσεγμένες κινήσεις θέλοντας να έχουν και φέτος μια χρονιά ανάλογη με την περσινή όπου έφτασαν και ως τον τελικό του Κυπέλλου. Η μεγαλύτερη μεταγραφή τους είναι η απόκτηση ενός παίκτη που έκανε την διαφορά πέρσι παίζοντας ως δανεικός και φέτος αποκτήθηκε. Ο λόγος για τον Τιάγκο Νους με τον Αργεντινό επιθετικό να γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή για την ομάδα του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα οι Κρητικοί έβγαλαν από το ταμείο τους 800.000 ευρώ για να τον αποκτήσουν και περιμένουν να κάνει μια ακόμα καλύτερη χρονιά από την περσινή. Όσον αφορά τις αποχωρήσεις και εδώ έχουμε μία που ξεχωρίζει. Αυτή δεν είναι άλλη από τον Μάρκο Μπάκιτς. Ο Μαυροβούνιος μέσος ήταν ένα πολυεργαλείο για τον Ράσταβατς και μάλιστα έπαιξε μέχρι και τερματοφύλακας στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου κάνοντας μάλιστα και απόκρουση που έστειλε τον ΟΦΗ στον τελικό. Ένας αγαπημένος παίκτης της εξέδρας που σίγουρα θα λείψει από την ομάδα.

Μια από τις εκπλήξεις τις περσινής χρονιάς ήταν ο Λεβαδειακός. Οι Βοιωτοί όχι μόνο κατάφεραν να σωθούν με άνεση αλλά κατά γενική ομολογία έπαιξαν στα περισσότερα παιχνίδια τους ωραίο ποδόσφαιρο, κάτι που κρατώντας τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο, θέλουν να κάνουν και φέτος. Όσον αφορά την πιο ηχηρή μεταγραφή αυτή δεν είναι άλλη από τον Σεμπάστιαν Παλάσιος. Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού επιστρέφει στην Ελλάδα έτοιμος να βοηθήσει τους «πράσινους» της Λιβαδειάς να πετύχουν τους στόχους τους. Είναι ένα μεγάλο όνομα που σίγουρα ξεχωρίζει και θα λέγαμε πως είναι μέσα στις καλύτερες κινήσεις συνολικά ως τώρα από όλες τις ομάδες. Αν για την μεταγραφή δεν υπήρξε μία φορά πρόβλημα στο να αναφέρουμε τον Παλάσιος, στην αποχώρηση τα πράγματα είναι ακόμα πιο εύκολα. Ο παίκτης που έκανε την διαφορά πέρσι στους Βοιωτούς πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις ήταν ο Ζίνι. Η πορεία του πέρσι «ανάγκασε» την ΑΕΚ να τον πάρει πίσω και έτσι ο Λεβαδειακός έχασε ίσως τον πιο σημαντικό του παίκτη που δικαίως θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους επιθετικούς του περσινού πρωταθλήματος.

Συνεχίζουμε με τον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες σχετικά εύκολα κατάφεραν να παραμείνουν στην κατηγορία και φέτος που συμπληρώνουν 100 χρόνια από την ίδρυσή τους θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Για τον λόγο αυτό άλλωστε έκαναν και τις μεταγραφές. Από αυτές ξεχωρίζει ο Ρουμάνος μέσος, Αλεξάνδρου Ματσάν, αλλά τα περισσότερα βλέμματα είναι στραμμένα στον Ουνάι Γκαρθία. Ο 33χρονος αμυντικός είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία, ενώ έχει διατελέσει και αρχηγός στην Οσασούνα. Τα... καναρίνια ποντάρουν πολλά στην εμπειρία αυτή και με την απόκτησή του θέλουν να ενισχύσουν όσο περισσότερο γίνεται την άμυνά τους. Όσον την πιο σημαντική αποχώρηση, η αλήθεια είναι πως δεν χρειάστηκε να ψάξουμε πολύ. Αυτή είναι χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ο Γιώργος Λιάβας. Ο 24χρονος μεσοαμυντικός που ήταν και αρχηγός της ομάδας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρίο Άβε με τους Αγρινιώτες να βάζουν στο ταμείο τους 500.000 ευρώ. Ένας παίκτης που αγαπήθηκε από τον κόσμο του Παναιτωλικού και σίγουρα η απουσία του αναμένεται να είναι σημαντική.

Ο Βόλος είναι η επόμενη ομάδα. Οι Βολιώτεες που άλλαξαν προπονητή, με τον γνωστό στην ομάδα, Χουάν Φεράντο να επιστρέφει θέλουν και φέτος να καταφέρουν να παραμείνουν αρχικά όσο γίνεται πιο εύκολα στην κατηγορία και μετά ότι καλύτερο έρθει ας έρθει. Και φέτος το καλοκαίρι έγιναν πολλές μεταγραφικές κινήσεις και εμείς ξεχωρίζουμε τον Νταβίντ Μαρτίνες, με τους Βολιώτες να συνεχίζουν την ενίσχυσή τους από την αγορά της Αργεντινής. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε ως δανεικός από την Ιντιεπεντιέντε και στον Βόλο θέλουν να συνεχίσει το σερί των παικτών από την συγκεκριμένη χώρα. Όσον αφορά την πιο σημαντική αποχώρηση, όπως στις μεταγραφές, έτσι και στις αποχωρήσεις ο αριθμός ήταν αρκετά μεγάλος. Πιο σημαντική δείχνει να είναι αυτή του Μαρκ Κόσζτα. Ο Ούγγρος επιθετικός είχε 27 συμμετοχές πετυχαίνοντας 8 γκολ πέρσι με τα περισσότερα να δίνουν κρίσιμους βαθμούς στην ομάδα του και μένει να δούμε αν θα βρεθεί άλλος που θα έχει το γκολ για να φανεί πόσο σημαντική θα είναι και η αποχώρησή του.

Κλείνουμε με τις ομάδες που ήταν και πέρσι στην Super League με τον Πανσερραϊκό. Τα... λιοντάρια έμειναν στην κατηγορία και την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού που συνεχίζει να τρέχει, προσπάθησαν να ενισχυθούν όσο γίνεται περισσότερο προκειμένου να καταφέρουν να σωθούν ακόμα πιο εύκολα. Όσον αφορά τους παίκτες που πήραν, ξεχωρίζει η περίπτωση του Βερνόν ντε Μάρκο. Ο 32χρονος Αργεντινός που αγωνίζεται στην Εθνική Σλοβακίας παίζει σε όλες τις θέσεις της άμυνας. Είναι ένας παίκτες με σημαντικές παραστάσεις έχοντας μάλιστα κατακτήσει με την Σλόβαν Μπρατισλάβας 4 πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα. Για την πιο σημαντική αποχώρηση τα λόγια είναι περιττά. Ο Πανσερραϊκός είχε πέρσι τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, τον Χεφτέ Μπετανκόρ, αλλά πλέον δεν τον έχει. Ο δανεισμός του από τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε, τα... λιοντάρια δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν και τώρα θα πρέπει να βρουν τα 21 γκολ που πέτυχε συνολικά πέρσι σε πρωτάθλημα και Κύπελλο ο Ισπανός επιθετικός, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι. Ίσως μιλάμε για την πιο σημαντική αποχώρηση από όλες τις ομάδες.

Η ΑΕΛ κατάφερε να επιστρέψει μετά από 4 χρόνια στην Super League και το έκανε κατακτώντας αήττητη το πρωτάθλημα της Super League 2. Οι Λαρισαίοι έκαναν πολλές και καλές μεταγραφές, ικανές να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα. Ο Βόρειο Μακεδόνας Ατανάσοφ, ο Χιλιανός Σαγκάλ, αλλά και ο Χατζηστραβός, αλλά ως πρώτη θα βάλουμε αυτή του Λούμπομιρ Τούπτα. Ο 27χρονος διεθνής Σλοβάκος που αγωνίζεται και ως εξτρέμ, αλλά και πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την επιθετική γραμμή των «βυσσινί» και αυτό ακριβώς περιμένουν και αυτοί να κάνει. Όλα βέβαια θα φανούν στον αγωνιστικό χώρο όπως και σε όλες τις μεταγραφές όλων των ομάδων. Τώρα όσον αφορά τις αποχωρήσεις έγιναν πολλές, αλλά πρώτη θα βάλουμε αυτή του Νίκου Βαφέα. Ο 27χρονος στόπερ ήταν κομβικός στο αήττητο πρωτάθλημα κρατώντας εξαιρετικά στην άμυνα, ενώ και στα στημένα ήταν κίνδυνος θάνατος. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα και όπως να το κάνουμε όταν φεύγει ο αρχηγός η αποχώρηση θεωρείται σημαντική.