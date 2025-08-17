Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι και επίσημα πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πολύ σημαντική του Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος ήρθε στους «πρασίνους» για να καλύψει το κενό που άφησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ έρχεται ως ελεύθερος από την Μίλαν, στην οποία πέρασε σχεδόν όλη την σπουδαία καριέρα του, πέραν ενός εξαμήνου που πήγε δανεικός στην Μπολόνια, στο δεύτερο μισό της σεζόν πέρυσι, κατακτώντας το Κύπελλο Ιταλίας.

Ο Καλάμπρια φόρεσε την φανέλα των «Ροσονέρι» για περισσότερα από 270 παιχνίδια ενώ είχε την τιμή να φέρει σε αρκετά ματς και το περιβραχιόνιο της ομάδας. Το «τριφύλλι» κατόρθωσε να ολοκληρώσει μία σπουδαία κίνηση, στην οποία συνάντησε και σημαντικό ανταγωνισμό, αφού υπήρχαν κι άλλες ομάδες, από τα μεγάλα πρωταθλήματα, που εξέφρασαν ενδιαφέρον για κείνον.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός με το πρότζεκτ που του παρουσίασε και το εξαιρετικό τριετές συμβόλαιο που του προσέφερε, κατόρθωσε να πείσει τον σπουδαίο Ιταλό δεξιό οπισθοφύλακα να έρθει στην Ελλάδα και να παίξει για το «τριφύλλι».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια! Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και αποτελεί την έβδομη προσθήκη στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου. Με την απόκτηση του Καλάμπρια, το Τριφύλλι εντάσσει στο δυναμικό του έναν ποδοσφαιριστή που έχει στην καριέρα του περίπου 250 παιχνίδια με τη φανέλα της Μίλαν, φορώντας και το περιβραχιόνιό της.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1996 στη Μπρέσια της Ιταλίας. Η ποδοσφαιρική του ζωή είναι συνυφασμένη με τη Μίλαν. Στην ακαδημία του κορυφαίου ιταλικού συλλόγου εντάχθηκε σε ηλικία 11 ετών. Λίγο μετά τα 18α γενέθλιά του μπήκε στην πρώτη ομάδα και στα τέλη της σεζόν 2014-15 έκανε ντεμπούτο! Έκτοτε έγινε βασικός στην ομάδα του Μιλάνου και μάλιστα από το 2022 φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αναλαμβάνοντας να επωμιστεί την ευθύνη σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο.

Στις αρχές του 2025 η αλλαγή προπονητή στη Μίλαν τον οδήγησε στην έξοδο μετά από σχεδόν 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Έφυγε από τη Μίλαν έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και δύο Σούπερ Καπ. Ο Καλάμπρια δόθηκε δανεικός στη Μπολόνια, με την οποία πρόλαβε να κατακτήσει το Κύπελλο Ιταλίας, κερδίζοντας μάλιστα στον τελικό τη μεγάλη αγάπη του, τη Μίλαν! Έχει αγωνιστεί σε 7 αγώνες της εθνικής Ιταλίας και σε όλες τις μικρότερες ηλικιακά εθνικές της χώρας του.

Καλωσορίζουμε τον Ντάβιντε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»