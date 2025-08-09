Σε μια σημαντική μεταγραφή προχώρησε ο Λεβαδειακός, με τους Βοιωτούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος.

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Σεμπαστιάν Παλάσιος με τον Αργεντινό επιθετικό μετά τον Παναθηναϊκό να συμφωνεί με τον Λεβαδειακό. Οι Βοιωτοί ανακοίνωσαν την απόκτησή του αναφέροντας τα εξής: «Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος.

Η ομάδα μας προχωράει σε μία σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, με τον Αργεντινό εξτρέμ να φέρνει ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ της νέας περιόδου.

Γεννημένος στις 20/1/1992, με ένα πολύ σημαντικό βιογραφικό να τον συνοδεύει. Επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από έναν χρόνο, έχοντας αγωνιστεί με επιτυχία για μία τριετία στον Παναθηναϊκό, όπου μέτρησε 120 συμμετοχές -μεταξύ των οποίων και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League, Europa League, Conference League)- με 26 γκολ και 13 ασίστ, ενώ κατέκτησε και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Τίτλους ωστόσο κατέκτησε και στην πατρίδα του με τη σπουδαία Μπόκα Τζούνιορς της οποίας αποτελεί γέννημα-θρέμμα αφού εκεί πραγματοποίησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα, έχοντας πανηγυρίσει έναν πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο.

Η περσινή σεζόν τον βρήκε στην Ταγέρες της Αργεντινής, ενώ παλαιότερα αγωνίστηκε επίσης στις Νιούελς Ολντ Μπόις, Ιντεπεντιέντε, Άρσεναλ Σαραντί, Ουνιόν Σάντα Φε και στη μεξικανική Πατσούκα. Στην επαγγελματική του καριέρα μετράει συνολικά 81 γκολ και 44 ασίστ σε 390 συμμετοχές για εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις.

Στον Λεβαδειακό θα αγωνίζεται με το No. 34.

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!

Bienvenido Sebastián!».