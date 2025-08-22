Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της κανονικής προπόνησης, αντίθετα οι Πέλκας και Σορετίρε ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στο γήπεδο και ξεκίνησαν τη διήμερη προετοιμασία τους για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΛ, που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής (24/8 – 21:00) στην άδεια Τούμπα.

Ο Τάισον Φρέντα ανεβάζει ρυθμούς και δεν αποκλείεται να προλάβει το ματς της πρεμιέρας, αντίθετα Πέλκας και Σορετίρε συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Η υπόθεση πρόκριση στο 8 Phase του Europa League 2025-26 μένει προσωρινά στην άκρη και η απόλυτη προσοχή του αγωνιστικού τμήματος στρέφεται στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΛ στην άδεια Τούμπα.

Η διήμερη προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής (22.08) στη Νέα Μεσημβρία.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα του αγώνα στην Κροατία ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γήπεδο, το γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν με τους προπονητές στον τομέα της τακτικής και στο φινάλε έπαιξαν οικογενειακό διπλό.

Οι Δημήτρης Πέλκας και Σόλα Σορετίρε ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Τάισον έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της κανονικής προπόνησης.

Το Σάββατο (23.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00».