Ο Χρήστος Ζαφείρης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα έχει ισχύ από τον προσεχή Ιανουάριο και να παρουσιαστεί από την ΠΑΕ. Ο 22χρονος διεθνής χαφ θα παίζει μέχρι τον Δεκέμβριο με τη Σλάβια Πράγας, η οποία συμμετέχει στη Laague Phase του Champions League.

Η Σλάβια Πράγας αγόρασε τον Ζαφείρη από την Χέγκεσουντ της Δανίας τον Γενάρη του 2023 αντί 2,6 εκατομμυρίων ευρώ και την τρέχουσα σεζόν ο πολυσύνθετος χαφ μετράει 4 εμφανίσεις, με 2 γκολ και 1 ασίστ. Συνολικά με τους Τσέχους μετράει 104 εμφανίσεις, με 13 γκολ και 12 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει πρωτάθλημα (2024-25) και κύπελλο (2022-23).