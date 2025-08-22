Παναθηναϊκός: Μικρή καθυστέρηση στην άφιξη του Σάντσες

Παναθηναϊκός: Μικρή καθυστέρηση στην άφιξη του Σάντσες

Newsroom
Ο Ρενάτο Σάντσες

bet365

Λίγο μετά τις 22:00 αναμένεται να βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ρενάτο Σάντσες με την άφιξη να έχει καθυστέρηση λίγων λεπτών.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις ποιοτικές του κινήσεις και βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει ακόμα μία, αυτή του Ρενάτο Σάντσες. Οι «πράσινοι» τα έχουν βρει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν και περιμένουν τον Πορτογάλο για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και να ανακοινωθεί.

Η άφιξη του Σάντσες ήταν προγραμματισμένη για τις 21:20, ωστόσο θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση. Συγκεκριμένα ο μέσος της Παρί αναμένεται να είναι στην χώρα μας λίγο μετά τις 22:00.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα