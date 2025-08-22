Παναθηναϊκός: Μικρή καθυστέρηση στην άφιξη του Σάντσες
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις ποιοτικές του κινήσεις και βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει ακόμα μία, αυτή του Ρενάτο Σάντσες. Οι «πράσινοι» τα έχουν βρει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν και περιμένουν τον Πορτογάλο για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και να ανακοινωθεί.
Η άφιξη του Σάντσες ήταν προγραμματισμένη για τις 21:20, ωστόσο θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση. Συγκεκριμένα ο μέσος της Παρί αναμένεται να είναι στην χώρα μας λίγο μετά τις 22:00.
