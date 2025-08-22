Αστέρας Τρίπολης: Με Ιβάνοφ η αποστολή για Ολυμπιακό
Με πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Αστέρα AKTOR για τον αγώνα της πρεμιέρας της Stoiximan Super League, με τον Ολυμπιακό, στο κεκλεισμένων των θυρών «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Ο Σάββας Παντελίδης εκτός από τον Τόμπι Αλάγκμπε, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, δεν μπορεί να υπολογίζει στους ανέτοιμους νεοαποκτηθέντες Ζούνιορ Μεντιέτα και Ντάνι Φερνάντεθ.
Από την πλευρά του ο Λεάντρο Φρόκου είναι τιμωρημένος από την περασμένη σεζόν, ενώ τόσο ο Τσιντέρα Οκό, όσο κι ο Φάνης Τζανδάρης δεν είναι στις επιλογές του προπονητή των Αρκάδων για το ματς του Φαλήρου.
Στον αντίποδα στην αποστολή των Κιτρινομπλέ βρίσκεται για πρώτη φορά ο υψηλόσωμος διεθνής Φινλανδός κεντρικός αμυντικός, Ρόμπερτ Ιβάνοφ.
Η αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Καλλαντζή, Μπαρτόλο, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου
