Ουζουνίδης: «Αν μένεις σε αυτά που πέρασαν, χάνεις κι αυτά που έρχονται»

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης στάθηκε στην ανάγκη διαγραφής του ευρωπαϊκού αποκλεισμού και προσήλωσης στο Πρωτάθλημα εκτιμώντας ότι αυτή η τακτική αποτελεί μονόδρομο για τον Άρη ενόψει της πρεμιέρας (23/8, 20:00) με τον ΝΠΣ Βόλο στο «Κλ. Βικελίδης».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα κανάλια Novasports ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό της ομάδας του. «Δεν ήταν εύκολο αυτό που έγινε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Σίγουρα, ακόμη περνάει από το μυαλό μας, όμως, πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη ημέρα. Και η επόμενη ημέρα είναι το παιχνίδι του Σαββάτου, με τον Βόλο», είπε και συμπλήρωσε. «Ό,τι και να γινόταν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη το πρωτάθλημα. Όπως είπα, είναι κάτι που μάς στεναχώρησε και μάς προβλημάτισε πολύ, όμως, πρέπει να δούμε τη συνέχεια. Αν μένεις σε αυτά που πέρασαν, χάνεις κι αυτά που έρχονται. Οπότε, όλη η συγκέντρωσή μας είναι πώς θα νικήσουμε το ερχόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με νίκη στην έδρα μας».

Ο έμπειρος τεχνικός υποστήριξε ότι η ομάδα του είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με αυτή που ήταν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια λέγοντας αρχικά ότι… «η ομάδα είναι καλύτερα… Αυτό που μάς ενδιαφέρει είναι τα παιδιά να πιστέψουν στον εαυτό τους, γιατί όλοι αυτοί που έχουν έρθει είναι καλοί παίκτες. Το έχω πει ξανά, είναι φυσιολογικό να μην υπάρχει συνοχή στον βαθμό που τη θέλουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτό είναι κάτι, που θα έρθει μέσα από τα παιχνίδια, συν τω χρόνω, και μέσα από τη δουλειά που κάνουμε».

Σχετικά με στοιχεία που περιμένει να έχει η ομάδα του, απάντησε: «Περιμένω να είμαστε πιεστικοί και πιο γρήγοροι στις συνεργασίες μας, να δω ένα καλύτερο γκρουπ μέσα στο γήπεδο. Παίζουμε αντίπαλοι με μια καλή ομάδα. Ο Βόλος έδειξε στα φιλικά του παιχνίδια πολύ καλά στοιχεία. Έχουν κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους, έχοντας πάρει καλούς κι επικίνδυνους παίκτες. Εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με υπομονή στο παιχνίδι μας. Ο Βόλος άλλαξε προπονητή… Είναι ένας προπονητής που του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο η ομάδα του. Χρησιμοποιεί περισσότερο το 4-3-3 και ο Βόλος το δουλεύει καλά αυτό, όπως φάνηκε στα παιχνίδια που τον παρακολουθήσαμε».