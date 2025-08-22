To πρωτοσέλιδο της A Bola φαίνεται πως είναι μόνο η αρχή για το νέο σίριαλ Σπόρτινγκ-Ιωαννίδη, καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta από την Πορτογαλία, τα ''λιοντάρια'' είναι έτοιμα να πλησιάσουν στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού!

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της A Bola αποκάλυψε το come back της Σπόρτινγκ Λισαβώνας για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη μετά την διαφαινόμενη πώληση του Χάρντερ στη Ρεν.

Το Gazzetta... σκάλισε το θέμα στην Ιβηρική και φαίνεται πως τα ''λιοντάρια'' είναι πιο αποφασισμένα από ποτέ για να κάνουν δικό τους τον Έλληνα σέντερ φορ του Τριφυλλιού!

Ο διεθνής άσος αποτελούσε διακαή πόθο των πρωταθλητών στην εποχή του Ρούμπεν Αμορίμ αλλά συνέχισε και συνεχίζει να έχει φανατικούς οπαδούς στο εσωτερικό του κλαμπ, στο οποίο αγωνίζεται ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές στο περιβάλλον της Σπόρτινγκ, ο σύλλογος έχει την διάθεση να πλησιάσει τις απαιτήσεις του Τριφυλλιού και προσφέροντας ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης να... δελεάσει τους ''πράσινους'' στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου που αναμένεται ''καυτό''!

Φυσικά, για να προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση και από πολύ ''ζεστό'' ενδιαφέρον να γίνει deal, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να ικανοποιηθεί οικονομικά και να του προσφερθεί μία πρόταση που με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν θα μπορεί να την αρνηθεί!