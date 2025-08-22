Πρωτοσέλιδο ο Ιωαννίδης στην Πορτογαλία: «Είναι ο πρώτος στόχος της Σπόρτινγκ» - Τι άλλαξε τα δεδομένα

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι το κεντρικό πρόσωπο στο εξώφυλλο της «A Bola», με τους Πορτογάλους να κάνουν λόγο για ανανεωμένο ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ για τον Έλληνα διεθνή.

Ως τον βασικότερο υποψήφιο για την κορυφή της επίθεσης της Σπόρτινγκ παρουσιάζει η «A Bola» τον Φώτη Ιωαννίδη, λίγες ημέρες μετά την απόκτηση και του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Οι Πορτογάλοι αναφέρουν χαρακτηριστικά στο εξώφυλλό τους ότι «ο Έλληνας επιθετικός επιστρέφει στο στόχαστρο των “λιονταριών” ένα χρόνο μετά και είναι ο πιο ισχυρός υποψήφιος για την “αντικατάσταση”», με τον κεντρικό τους τίτλο να γράφει «Επανάσταση στον ορίζοντα για την επίθεση».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ έχει αναθερμανθεί παρά το ότι το περασμένο καλοκαίρι η μεταγραφή του Ιωαννίδη δεν προχώρησε. Ο Ρούμπεν Αμορίμ είχε κυκλώσει το όνομα του, με τον σύλλογο μάλιστα να καταθέτει στον Παναθηναϊκό πρόταση που έφτανε τα 25 εκατ. ευρώ. Η απάντηση των Πρασίνων, ωστόσο, ήταν αρνητική καθώς έκαναν σαφές ότι ο 25χρονος δεν ήταν προς πώληση.

Γιατί άλλαξαν τα δεδομένα

Όπως όλα δείχνουν, η Σπόρτινγκ δεν έχει ξεχάσει την περίπτωσή του. Η επικείμενη αποχώρηση του Κόνραντ Χάρντερ -βασικού τους σέντερ φορ- με προορισμό τη Ρεν θα δημιουργήσει ένα κενό στη γραμμή κρούσης τους, επομένως η υπόθεση του διεθνούς επιθετικού μπορεί να απασχολήσει ξανά. Τα Λιοντάρια, άλλωστε, αποχωρήστηκαν και τον Βίκτορ Γιόκερες αυτό το καλοκαίρι.

Ωστόσο και η Φιορεντίνα εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τον παίκτη την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, με τον Γιάννη Αλαφούζο να ξεκαθαρίζει στα ιταλικά ΜΜΕ ότι οι οικονομικές απαιτήσεις του Τριφυλλιού είναι υψηλές και ο Ιωαννίδης δεν πρόκειται να παραχωρηθεί για λιγότερα από 30 εκατ. ευρώ.