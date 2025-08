Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε σε ιταλικά ΜΜΕ ότι ο Φώτης Ιωαννίδης δεν παραχωρείται με λιγότερα από 30 εκατ. ευρώ.

Η Φιορεντίνα είναι από τις ομάδες που έχουν στη λίστα τους τον Φώτη Ιωαννίδη.

Με αφορμή το ενδιαφέρον των «βιόλα» Ιταλός ρεπόρτερ επικοινώνησε με τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος φέρεται να ήταν ξεκάθαρος σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πουλήσουμε τον Ιωαννίδη για τίποτα λιγότερο από 30 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αλήθεια ότι η Φιορεντίνα έδειξε ενδιαφέρον τον Ιούνιο, αλλά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην απαίτησή μας».

Στο δημοσίευμα που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα SpaceViola και το υπογράφει ο δημοσιογράφος Λορέντζο Λεπόρε αναφέρεται:

«Εδώ και αρκετές ημέρες έχουν ενταθεί οι φήμες σχετικά με τον Φώτη Ιωαννίδη, επιθετικό του Παναθηναϊκού, ως κύριο μεταγραφικό στόχο της Φιορεντίνα.

Γι' αυτόν τον λόγο, το SpaceViola.Com είχε την ευχαρίστηση να συνομιλήσει με τον πρόεδρο του ελληνικού συλλόγου, Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος ξεκαθάρισε μια και καλή την κατάσταση γύρω από τον Ιωαννίδη:

«Είναι αλήθεια, η Φιορεντίνα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Φώτη από τον Ιούνιο, αλλά δεν ικανοποίησαν τις απαιτήσεις μας. Δεν πουλάμε τον Ιωαννίδη για λιγότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ.»

Συνεπώς, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού επιβεβαίωσε αυτό που είχαμε ήδη αναφέρει στις 20 Ιουνίου: η Φιορεντίνα είχε γνωστοποιήσει προφορικά ότι ήταν διατεθειμένη να προσφέρει γύρω στα 15-17 εκατομμύρια ευρώ, αλλά βρήκε απέναντί της το «τείχος» των Ελλήνων, που ζήτησαν 30».

𝗘𝗫𝗖𝗟: Giannis Alafouzos, #paofc's president told me for @SpaceViola_Com: "We are not willing to sell Ioannidis for anything less than €30 million. It's true that Fiorentina showed interest in June, but they were unable to meet our valuation."



