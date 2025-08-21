Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με την πλευρά του παίκτη και ουσιαστικά τον χωρίζει πια μικρή απόσταση από τις αξιώσεις της Φορταλέζα.

Οι μεταγραφές έχουν και ανατροπές, έχουν και τα ρίσκα τους και έχουν και πολλά ακόμα. Τώρα για τον Γκουστάβο Μάνσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από τη Βραζιλία ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τον 21χρονο κεντρικό και το ίδιο είχε συμβεί και με τον σύλλογό του. Ωστόσο η Φορταλέζα ενώ είχε δεχθεί την πρόταση ύψους 4.5 εκατ. ευρώ έκανε πίσω και βρέθηκε να ζητά 5.5.

Εάν δεν είχε γίνει αυτό το deal θα είχε κλείσει και τυπικά το αργότερο έως την ερχόμενη εβδομάδα. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ότι οι 2 ομάδες θα τα βρουν περίπου στη μέση (άρα γύρω στα 5). Να τονιστεί πως ο υψηλόσωμος Μάνσα - των 23 αγώνων στην πρώτη ομάδα της Φορταλέζα - δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε ως δεδομένο σε σχέση και με τις άλλες μεταγραφικές διεργασίες των Πειραιωτών.