Ολυμπιακός, μεταγραφές: Έτοιμος να φέρει τον Μάνσα

Την ώρα που το story του Σαντίνο Αντίνο βαίνει πολύ καλώς ο Ολυμπιακός τα έχει σχεδόν βρει σε όλα για τον νεαρό στόπερ.

Γκουστάβο Μάνσα. Όπως φαίνεται ο νεαρός στόπερ της Φορταλέζα θα είναι ο επόμενος και νέος σέντερ μπακ του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες που έχουν ήδη βάλει σε πολύ καλή τροχιά το θέμα Αντίνο ετοιμάζονται να κλείσουν τον Βραζιλιάνο καθώς τα έχουν σχεδόν βρει σε όλα με την ομάδα του. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν φέρει στο επιθυμητό σημείο τις επαφές τους και με τη Φορταλέζα και με τον ίδιο τον υψηλόσωμο στόπερ και έτσι πλέον είναι ζήτημα ημερών το να τον φέρουν στην Ελλάδα.