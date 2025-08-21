Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής εξήγησε γιατί δεν είναι εφικτό να ανακοινώνονται οι αποφάσεις και το σκεπτικό τους στο γήπεδο αλλά και να μιλούν οι διαιτητές στα media.

Ο Λανουά η αλήθεια είναι πως ρωτήθηκε για πολλά πράγματα από τα media στο περιθώριο του σχετικού σεμιναρίου που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ένα από τα ζητήματα που του τέθηκαν ήταν το εάν γίνεται να ανακοινώνονται οι αποφάσεις στο γήπεδο μαζί με το σκεπτικό τους, το κατά πόσον είναι εφικτό να δίνονται οι συνομιλίες από το VAR και επίσης το να μπορούν να κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ οι διαιτητές.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι εφικτό στην παρούσα φάση. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι. Για την περίπτωση των Ελλήνων διαιτητών μπορεί να επικοινωνείται και η απόφαση και η συνομιλία. Με τους ξένους όμως που έρχονται στην Ελλάδα δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό και δεν το προβλέπει και η UEFA. Άρα δεν μπορεί να γίνεται μόνο για τα ματς που σφυρίζουν Έλληνες ρέφερι. Στο σκέλος των δηλώσεων ο Στεφάν Λανουά τόνισε πως η ΚΕΔ προοστατεύει τους διαιτητές και δίνει τις εξηγήσεις / απαντήσεις μέσα από το κανάλι της στο Youtube και τις φάσεις που προβάλλονται εκεί.