Στο tablet στον πάγκο λέμε ναι αλλά στις διαμαρτυρίες όχι. Πρακτικά αυτό ήταν το στίγμα που έδωσε ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ / ΕΠΟ, Στεφάν Λανουά.

Μία ομάδα προφανώς και μπορεί να έχει tablet στον πάγκο της και για ιατρικούς λόγους αλλά και για τεχνικούς λόγους. Πλην όμως δεν είναι αποδεκτό το να κάνει χρήση του για review μιας φάσης και μετά να διαμαρτύρεται (συνήθως στον τέταρτο διαιτητή). Στο περιθώριο του σεμιναρίου προς τα ΜΜΕ ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά ήταν ξεκάθαρος ότι δεν μπορεί να απαγορευτεί το tablet ούτε να τσεκάρεται κάθε τρεις και λίγο το εάν θα γίνονται reviews φάσεων για διαμαρτυρίες ή όχι από το τεχνικό τιμ κάθε ομάδας. Πλην όμως εάν προκύπτουν τέτοιες διαμαρτυρίες μετά από τα reviews, όσοι διαμαρτύρονται θα τιμωρούνται με κόκκινη κάρτα.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ για το σεμινάριο

Με οργανωτική ευθύνη της ΕΠΟ και της ΚΕΔ πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Αθήνας, για πρώτη φορά, σεμινάριο ενημέρωσης προς τους εκπροσώπους του Τύπου για θέματα διαιτησίας, ενόψει της έναρξης των πρωταθλημάτων της νέας σεζόν. Στους δημοσιογράφους μίλησαν οι κκ Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο, που απάντησαν και σε ερωτήσεις. Ακολούθησε αντίστοιχο σεμινάριο ενημέρωσης για τις ΠΑΕ SL1 και SL2.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΠΟ, Στεφάν Λανουά, μίλησε για ζητήματα οργάνωσης και εκπαίδευσης των διαιτητών και τις online συναντήσεις κάθε εβδομάδας και τόνισε τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, όπως η φυσική κατάσταση και η πνευματική προετοιμασία των διαιτητών: "Οι διαιτητές γνωρίζουν τους κανονισμούς, αλλά πρέπει να αντιλαμβάνονται βαθύτερα το ποδόσφαιρο. Χρειάζεται συνεργασία με τους ομοσπονδιακούς προπονητές γι' αυτό στο τελευταίο σεμινάριο ήταν προσκεκλημένος και μίλησε ο προπονητής της Εθνικής Νέων, Βαγγέλης Μόρας."

Ο κ Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ αναφέρθηκε στις αλλαγές που έρχονται τη νέα σεζόν, κυριότερες από τις οποίες είναι ότι πλέον ο τερματοφύλακας θα μπορεί να έχει την μπάλα στην κατοχή του μέχρι 8 δευτερόλεπτα. Στα πέντε δευτερόλεπτα ο διαιτητής θα υποδεικνύει ότι ο χρόνος τελειώνει αν ο γκολκίπερ δεν απομακρύνει έγκαιρα την μπάλα θα δίνεται κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση πέναλτι και τις περιπτώσεις που ο εκτελεστής αγγίζει κατά λάθος την μπάλα και με τα δύο πόδια ή όταν η μπάλα βρίσκει το πόδι στήριξης αμέσως μετά το χτύπημα, αν η εκτέλεση οδηγήσει σε γκολ το πέναλτι θα επαναλαμβάνεται.

Ο κ. Πάολο Βαλέρι ανέλυσε στατιστικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις του VAR στους αγώνες της σεζόν 2024-25 και στάθηκε στη σημασία του ρόλου των VAR specialists κκ Κουμπαράκη και Πουλικίδη. Αναφέρθηκε στη χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ στη Superleague 1 και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson από τα προημιτελικά, για τη σεζόν 2025-26 και υπενθύμισε την κατευθυντήρια γραμμή της FIFA και της UEFA για μείωση των παρεμβάσεων του VAR, αλλά και μείωση της χρονικής διάρκειας των διακοπών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αντίστοιχο σεμινάριο για τις ΠΑΕ SL1 και SL2. Τα μέλη της ΚΕΔ εστίασαν κυρίως σε τεχνικά θέματα και στις αλλαγές που αποφάσισαν η FIFA και η UEFA. Ο βασικός στόχος, όπως συμβαίνει πάντα σε αντίστοιχες συναντήσεις με τις ομάδες, είναι να γίνουν κατανοητοί οι κανονισμοί από τους εκπροσώπους των ομάδων και να ενημερωθούν ανάλογα οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη των τεχνικών επιτελείων και οι παράγοντες.