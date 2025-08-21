Η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ είναι δεδομένη. Αυτό που παραμένει θολό είναι το πότε θα φορέσει για πρώτη φορά τα «ασπρόμαυρα». Η αρχική συμφωνία των δύο πλευρών κάνει λόγο για τον ερχόμενο Ιανουάριο. Ωστόσο, όπως σημειώσαμε από το πρωί, «ποτέ μη λες ποτέ…».

Ο χρόνος ένταξής του 22χρονου διεθνή μέσου μοιάζει να εξελίσσεται σ’ ένα σκληρό μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στον Δικέφαλο και τη Σλάβια Πράγας.

Το πρωί της Πέμπτης, ο ισχυρός άνδρας των Τσέχων, Γιάροσλαβ Τβρντικ, μίλησε εκ νέου για το θέμα Ζαφείρη. «Μου είπε πως, αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλο σύλλογο, θα το σκεφτόταν διαφορετικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ… Θα το μετάνιωνε αν δεν το έκανε. Έχει την αίσθηση ότι μια τέτοια ευκαιρία παρουσιάζεται μία φορά στη ζωή. Πηγαίνει σπίτι, κοντά στους γονείς του, σε έναν εμβληματικό σύλλογο της καρδιάς του», τόνισε ο πρόεδρος της Σλάβια.

Λόγια που επιβεβαιώνουν όσα μετέφεραν όλο το προηγούμενο διάστημα άνθρωποι του ΠΑΟΚ: Ο 22χρονος διεθνής μέσος πιέζει με κάθε τρόπο, σχεδόν εμμονικά, για να κάνει το μεγάλο βήμα τώρα.

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη καταθέσει μια πρόταση-μαμούθ, 10 εκατομμυρίων συν μπόνους 2 εκατ. (μένει να συμφωνηθεί το ποσοστό μεταπώλησης), που έγινε δεκτή από τη Σλάβια. Το αρχικό πλάνο προβλέπει να παραμείνει στην Πράγα έως τον Δεκέμβριο και να ενταχθεί στην Τούμπα από τον Ιανουάριο.

Όμως οι «ασπρόμαυροι» δεν σταμάτησαν ποτέ να πιέζουν για άμεση άφιξη. Μέχρι και πληρώνοντας ένα επιπλέον ποσό προκειμένου να καμφθούν οι αντιστάσεις των Τσέχων.

Η οικογένεια Σαββίδη έχει μπει μπροστά με αποφασιστικότητα. Όχι μόνο για να κλείσει η μεταγραφή, αλλά και για να οργανωθεί η μεγάλη παρουσίαση του Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη. Σενάριο που προβλέπει άφιξή του με ιδιωτικό τζετ, ακόμη και προσωρινή εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τον αριθμό 20 του Βιεϊρίνια.

Σημαντικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί είναι ο αντικαταστάτης. Η Σλάβια δεν πρόκειται να ανάψει το «πράσινο φως» αν δεν βρει χαφ που θα καλύψει το κενό του Ζαφείρη. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τσεχία, οι έρευνες έχουν ενταθεί και ήδη γίνονται επαφές με παίκτη που θεωρείται ιδανικός διάδοχος.

Ενδεχομένως, πολλά να κριθούν και από το προσεχές εντός έδρας παιχνίδι της Σλάβια κόντρα στην Παρντούμπιτσε, το ερχόμενο Σάββατο (23/8 – 20:00), καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν αντιδράσεις από τον κόσμο, που γνωρίζει πλέον ότι ο Έλληνας διεθνής αποχωρεί για την Τούμπα.