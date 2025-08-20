Ο Λορέν Μορόν θα είναι στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη στην πρεμιέρα (23/8, 20:00) του Πρωταθλήματος με τον Βόλο ενώ αρκετές είναι οι πιθανότητες συμμετοχής και του Τάσου Δώνη.

Ο Ισπανός επιθετικός συμμετείχε στο σύνολο του προπονητικού προγράμματος των «κίτρινων» ενόψει της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague με τον ΝΠΣ Βόλου στο «Κλ. Βικελίδης» και φυσικά υπολογίζεται κανονικά για την κορυφή της επίθεσης. Ο Λορέν Μορόν δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο τεστ προετοιμασίας απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης σε μια απόφαση που είχε ληφθεί για προληπτικούς λόγούς

Τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την περίπτωση του Τάσου Δώνη καθώς ο 28χρονος επιθετικός συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και απέκτησε αρκετές πιθανότητες ένταξης στο πλάνο των «κίτρινων».