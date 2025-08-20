Άρης: Με Μορόν η προπόνηση, «μπήκε» και ο Δώνης
Ο Ισπανός επιθετικός συμμετείχε στο σύνολο του προπονητικού προγράμματος των «κίτρινων» ενόψει της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague με τον ΝΠΣ Βόλου στο «Κλ. Βικελίδης» και φυσικά υπολογίζεται κανονικά για την κορυφή της επίθεσης. Ο Λορέν Μορόν δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο τεστ προετοιμασίας απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης σε μια απόφαση που είχε ληφθεί για προληπτικούς λόγούς
Τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την περίπτωση του Τάσου Δώνη καθώς ο 28χρονος επιθετικός συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και απέκτησε αρκετές πιθανότητες ένταξης στο πλάνο των «κίτρινων».
