Δεν ξέρω αν είναι δύσκολο η, εύκολο το εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης το Σάββατο στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτά που εγώ ξέρω είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα για τον Αστέρα, που έχουν άμεση η έμμεση σχέση με τον επικείμενο αγώνα στο Καραϊσκάκη.

Ένα. Ο Αστέρας είναι η μοναδική ομάδα την οποία δεν κέρδισε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ την περασμένη σεζόν σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Έχασε 0-1 στην Τρίπολη και έφερε 1-1 στο Καραϊσκάκη.

Δύο. Ο Αστέρας στην πρεμιέρα του περσινού πρωταθλήματος, στις 18 Αυγούστου, είχε κερδίσει 1-0 στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό, σε ματς κεκλεισμένων των θυρών. Όπως το ίδιο θα είναι και τώρα το Καραϊσκάκη. Διαιτητής και τότε, όπως και τώρα, έχει οριστεί ο Σιδηρόπουλος!

Τρία. Ο Αστέρας και γενικότερα και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια δυσκολεύει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, ακόμη και στο Καραϊσκάκη. Δεν είναι μόνο το περσινό 1-1, την 22η αγωνιστική, που είχε φέρει την ΑΕΚ μόλις στο -2 από τους «ερυθρόλευκους». Πρόπερσι, η ομάδα της Τρίπολης λύγισε με ένα γκολ στο 87’, χάνοντας 1-2, έχοντας ισοφαριστεί μάλιστα στο 79ο λεπτό.

Τέσσερα. Ο Αστέρας εδώ και χρόνια όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα εναντίον μεγάλης ομάδας, εντός η, εκτός έδρας, αποδεικνύεται πολύ σκληρό καρύδι. Δεν είναι μόνο το περσινό 1-0 επί του ΠΑΟ στο ΟΑΚΑ. Και το 2020 είχε κερδίσει 1-0 τον ΠΑΟ, στην Τρίπολη. Και το 2012 είχε κερδίσει 1-0 την ΑΕΚ στην Τρίπολη. Είχε δε χάσει εντελώς οριακά, 0-1, τόσο από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη το 2019, όσο κι από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα το 2018.

Ξέρω και κάτι άλλο, για τον Ολυμπιακό, που θα το γράψω πριν το παιχνίδι, αλλά όπως κι αν έχει, υπό αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι στο οποίο οι πρωταθλητές πρέπει να έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα. Με πολύ σημαντικό αυτή τη φορά να μην φάνε πρώτοι γκολ. Γιατί και στα τρία τελευταία παιχνίδια, εντός κι εκτός έδρας, ο Μεντιλίμπαρ είχε την ατυχία να δει την ομάδα του να τρώει πρώτη γκολ από τον Αστέρα και μετά να τρέχει και να μην φτάνει.

Με συνέπεια ο έμπειρος προπονητής του Ολυμπιακού να γνωρίσει και τα τρία αποτελέσματα σε αυτά τα τρία παιχνίδια του κόντρα στον Αστέρα: νίκη 2-1 μέσα, ισοπαλία 1-1 μέσα και ήττα 0-1 έξω.

Άσχετο: Το συμβόλαιο που έχει ο Ντζάλο με τη Γιουβέντους είναι 2,5 εκ. Ευρώ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Ολυμπιακός θα έκλεινε μία τέτοια μεταγραφή, παρά μόνο εάν η Γιουβέντους πλήρωνε τουλάχιστον το μισό συμβόλαιο του Πορτογάλου, κάτι που δεν μοιάζει και τόσο…πιθανό.

Μην υποτιμάμε τον Ντάνι Γκαρθία. Μπορεί να ξεκίνησε τη σεζόν σε πολύ χαμηλές στροφές, αλλά έτσι είναι το σκαρί του. Και πέρυσι αν θυμάστε δεν ήταν καλά στην αρχή, είχε θλάση και γενικά άργησε λίγο να πάρει μπρος. Αλλά όταν πήρε μπρος είδαμε ότι βοήθησε πάρα πολύ. Πάνω κάτω το ίδιο είχε συμβεί και με έναν άλλο Ισπανό γερόλυκο, ένα χρόνο πριν.

Κι ο Ιμπόρα αρχικά ήταν μέτριος, ωστόσο προς το τέλος της σεζόν αποδείχθηκε καταλύτης. Πρόκειται για μεγάλα παιδιά, που ξέρουν το σώμα τους, ξέρουν να κάνουν διαχείριση στις δυνάμεις τους και στις αντοχές τους. Μεταξύ άλλων δε, ξέρουν ότι μία σεζόν είναι ολόκληρος μαραθώνιος και ότι στο τέλος είναι που όλα κρίνονται. Και φροντίζουν να είναι στο καλύτερο τους, όταν πρέπει.

Μέχρι να φορμαριστεί ο Γκαρθία, βέβαια, θα πρέπει να δώσουν πολλές βοήθειες οι δύο Αργεντίνοι (Έσε και Σιπιόνι), με τον Μουζακίτη, αλλά κι ο άλλος νεαρός, ο Λιατσικούρας, ακόμη κι ο Νασιμέντο, αν ο μεντιλίμπαρ τον προτιμήσει στη μεσαία γραμμή.

